Wyniki 11. kolejki III ligi. Ósma wygrana Legii II
W weekend rozegrano mecze 11. kolejki III ligi. Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z KS CK Troszyn i zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli. Prowadzi Ząbkovia, do której legioniści tracą 3 punkty.
11. kolejka:
Warta Sieradz 3-1 Znicz Biała Piska
Wisła II Płock 1-0 KS Wasilków
GKS Bełchatów 0-0 Wigry Suwałki
KS CK Troszyn 2-3 (1-2) Legia II Warszawa
ŁKS Łomża 4-1 GKS Wikielec
Mławianka Mława 1-1 Olimpia Elbląg
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-2 Broń Radom
Ząbkovia Ząbki 2-1 Lechia Tomaszów Mazowiecki
Widzew II Łódź 1-1 Jagiellonia II Białystok
Tabela, wyniki i terminarz III ligi
