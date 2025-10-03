Trzech legionistów powołanych do reprezentacji Polski!

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki , reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

@Venom: Naprawdę jako kibic Legii, chcesz ich jeszcze dociążać kadrą? Nie mówiąc już nawet o kontuzji Piątkowskiego👎

@Venom: Ci niech się spokojnie zgrywają z drużyną. Jak dla mnie nie powinni powoływać żadnych naszych zawodników. Potem wracają wyrwani z cyklu treningowego i nie daj Boże z urazami.

@Venom: obecnie w du...e. Jak nie pozbędziemy się tego trenera to zaraz i wszołka i kapustki też nie będzie w reprze.

Urban hanysie łapy precz od Legii Po co ich męczysz?!?!?

Hahaha, no nie wierzę. Zaczynam wierzyc w teorie o układach z managerami.😂

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę powołanych zawodników na mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą (12 października, 20:45, Kowno) i spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią (9 października, 20:45, Chorzów). Wśród powołanych znalazło się trzech legionistów - Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz i Paweł Wszołek.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy . Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!

Rozumiem, zamknij