Paweł Wszołek, Kacper Tobiasz i Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Reprezentacja

Trzech legionistów powołanych do reprezentacji Polski!

Mikołaj Ciura, źródło: 90minut.pl

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę powołanych zawodników na mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą (12 października, 20:45, Kowno) i spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią (9 października, 20:45, Chorzów). Wśród powołanych znalazło się trzech legionistów - Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz i Paweł Wszołek.



 


Pełna kadra:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)


Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK), Jakub Kiwior (FC Porto), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma)


Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Stade Rennais), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1. FC Köln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahçe SK), Piotr Zieliński (Inter Mediolan)


Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail), Karol Świderski (Panathinaikos AO)




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (9)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Guny - 16 minut temu, *.t-mobile.pl

Hahaha, no nie wierzę. Zaczynam wierzyc w teorie o układach z managerami.😂

odpowiedz
Kasztan - 18 minut temu, *.79.104

Urban hanysie łapy precz od Legii
Po co ich męczysz?!?!?

odpowiedz
Mati - 31 minut temu, *.play.pl

Tobiasz?? Za co ? XDD

odpowiedz
V - 43 minuty temu, *.msitelekom.pl

Tobiasz????? Kogoś poniosło.

odpowiedz
Venom - 1 godzinę temu, *.netfala.pl

A gdzie Piątkowski i Szymański?

odpowiedz
Gość - 47 minut temu, *.t-mobile.pl

@Venom:
Piątkowski na L-4

odpowiedz
grzesiek - 34 minuty temu, *.centertel.pl

@Venom: obecnie w du...e. Jak nie pozbędziemy się tego trenera to zaraz i wszołka i kapustki też nie będzie w reprze.

odpowiedz
Wycior - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl

@Venom: Ci niech się spokojnie zgrywają z drużyną. Jak dla mnie nie powinni powoływać żadnych naszych zawodników. Potem wracają wyrwani z cyklu treningowego i nie daj Boże z urazami.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 15 minut temu, *.orange.pl

@Venom: Naprawdę jako kibic Legii, chcesz ich jeszcze dociążać kadrą? Nie mówiąc już nawet o kontuzji Piątkowskiego👎

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!