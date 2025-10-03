Trzech legionistów powołanych do reprezentacji Polski!
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę powołanych zawodników na mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą (12 października, 20:45, Kowno) i spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią (9 października, 20:45, Chorzów). Wśród powołanych znalazło się trzech legionistów - Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz i Paweł Wszołek.
Pełna kadra:
Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)
Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK), Jakub Kiwior (FC Porto), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma)
Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Stade Rennais), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1. FC Köln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahçe SK), Piotr Zieliński (Inter Mediolan)
Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail), Karol Świderski (Panathinaikos AO)
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom