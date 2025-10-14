U-21: Szwecja 0-6 Polska. Gol Urbańskiego
Prowadzona przez Jerzego Brzęczka reprezentacja Polski U-21 wygrała 6-0 (3-0) ze Szwecją w meczu grupy E eliminacji mistrzostw Europy. Kolejne spotkanie Polacy zagrają z Włochami (14 listopada, Szczecin). Jedną z bramek zdobył Kacper Urbański z Legii Warszawa, który spędził na boisku 66 minut.
U-21: Szwecja 0-6 (0-3) Polska
Tomasz Pieńko 6, 31 (k), 90, Kacper Urbański 45, Antoni Kozubal 82, Marcel Krajewski 89
Szwecja: 1. André Picornell - 2. Genesis Antwi (82' 13. Theo Bergvall), 3. Bleon Kurtulus, 4. Nils Zätterström, 6. Olle Samuelsson, 5. Matteo Pérez Vinlöf - 7. Momodou Sonko (61' 20. Jardell Kanga), 8. Markus Karlsson (61' 16. Lukas Björklund), 11. Amin Boudri, 10. Williot Swedberg (22' 19. Alieu Njie) - 9. Jonah Kusi-Asare (81' 18. Richie Omorowa)
Polska: 22. Marcel Łubik - 19. Marcel Krajewski, 4. Miłosz Matysik (46' 20. Mariusz Kutwa), 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul - 7. Oskar Pietuszewski (66' 11. Jan Faberski), 8. Mateusz Kowalczyk (54' 15. Filip Kocaba), 6. Antoni Kozubal, 16. Kacper Urbański (66' 18. Kacper Duda), 10. Tomasz Pieńko - 21. Marcel Reguła (74' 13. Filip Luberecki)
żółte kartki: Boudri, Kurtulus, Björklund, Kanga, Pérez Vinlöf - Krajewski
