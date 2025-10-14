Rugby

W sobotę turniej rugby kobiet w Mińsku Mazowieckim

Wtorek, 14 października 2025 r. 11:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę, 18 października, na stadionie MOSiR przy ul. Budowlanej 2A w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się IV Turniej Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7 – ostatni turniej tej rundy sezonu 2025/26. W wydarzeniu weźmie udział 17 drużyn z całej Polski.









Zespoły rywalizować będą od godziny 8:30, a mecze Legii Warszawa zaplanowano na:

12:10 - Legia Warszawa - Atomówki Łódź

13:50 – Diablice Ruda Śląska - Legia Warszawa



Finał Ekstraligi rozpocznie się o 17:50.







Szczegółowy harmonogram wszystkich meczów i wyniki na żywo znajdziecie w aplikacji Tournify oraz pod linkiem:

👉 https://www.tournifyapp.com/live/4turniejmp2025





Z turnieju prowadzona będzie także transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=yEquwux3DEY





Strefa Kibica i atrakcje rodzinne

Turniej to nie tylko sport – to również rodzinne wydarzenie z atrakcjami dla najmłodszych.

Dla dzieci przygotowano strefę animacji z Elzą i Spółką, gdzie nie zabraknie:

- malowania twarzy,

- kolorowych balonów,

- gier, zabaw i konkursów.



Catering zapewnia Kuchnia Legia Training Center – gotująca na co dzień dla piłkarzy Legii Warszawa. W menu znajdą się:

- grochówka na żeberkach z kiełbasą

- krem z dyni

- grillowana kiełbasa w bułce z kiszoną kapustą i sosem chrzanowym

- grillowana karkówka na wiejskim chlebku z colesławem i ogórkiem kiszonym

- kaszanka na pajdzie chleba z ogórkiem kiszonym

- ciasto domowe

-kawa, herbata, herbata zimowa i inne napoje



Partnerzy wydarzenia



Turniej wspiera Legia Training Center – najnowocześniejszy ośrodek treningowy w Europie Środkowej oraz przestrzeń dla wyjątkowych wydarzeń sportowych i biznesowych.

Partnerem wydarzenia jest również Legia Sport Business Programme, projekt edukacyjny Legii Warszawa rozwijający przyszłych liderów branży sportowej, dający uczestnikom dostęp do praktycznego know-how, staży i networkingu w świecie sportu.





📅 Data: 18 października 2025 (sobota)

📍 Miejsce: Stadion MOSiR Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 2A

🕘 Początek rozgrywek: godz. 8:30

🏆 Finały: od godz. 15:30

💰 Wstęp: bezpłatny





Terminarz turnieju:

godz. 08:30 – Grupa A I liga – RC Częstochowa – Juvenia Kraków

godz. 08:50 – Grupa B I liga – Błyskawice Rugby Rzeszów – Bestie Rugby Kraków

godz. 09:10 – Grupa C I liga – Szeptuchy Białystok – Rugby Biesal

godz. 09:30 – Grupa D I liga – Mazovia Mińsk Mazowiecki II – Venol Atomówki Łódź II

godz. 09:50 – Grupa A Ekstraliga – Mazovia Mińsk Mazowiecki – RC Arka Gdynia

godz. 10:10 – Grupa B Ekstraliga – Venol Atomówki Łódź – Diablice Ruda Śląska

godz. 10:30 – Grupa A I liga – KS AZS AWF Warszawa – RC Częstochowa

godz. 10:50 – Grupa B I liga – Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk – Błyskawice Rugby Rzeszów

godz. 11:10 – Grupa C I liga – Black Roses Posnania Poznań – Szeptuchy Białystok

godz. 11:30 – Grupa D I liga – Venol Atomówki Łódź II – Mazovia Mińsk Mazowiecki II

godz. 11:50 – Grupa A Ekstraliga – Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk – Mazovia Mińsk Mazowiecki

godz. 12:30 – Grupa A I liga – Juvenia Kraków – KS AZS AWF Warszawa

godz. 12:50 – Grupa B I liga – Bestie Rugby Kraków – Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk

godz. 13:10 – Grupa C I liga – Rugby Biesal – Black Roses Posnania Poznań

godz. 13:30 – Grupa A Ekstraliga – RC Arka Gdynia – Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk

godz. 13:50 – Grupa B Ekstraliga – Diablice Ruda Śląska – Legia Warszawa

godz. 14:10 – Grupa miejsca 9-11 I liga – Wolne miejsce 2 – Wolne miejsce 3

godz. 14:30 – Mecz o 7 miejsce I liga – Wolne miejsce 1 – Wolne miejsce 2

godz. 14:50 – Mecz o 5 miejsce I liga – Wolne miejsce 1 – Wolne miejsce 2

godz. 15:10 – Grupa miejsca 9-11 I liga – Wolne miejsce 1 – Wolne miejsce 2

godz. 15:30 – Półfinał I Ekstraliga – 1. Grupa A – 2. Grupa B

godz. 15:50 – Półfinał II Ekstraliga – 1. Grupa B – 2. Grupa A

godz. 16:10 – Mecz o 5 miejsce Ekstraliga – 3. Grupa A – 3. Grupa B

godz. 16:30 – Grupa miejsca 9-11 I liga – Wolne miejsce 3 – Wolne miejsce 1

godz. 16:50 – Mecz o 3 miejsce I liga – Wolne miejsce 1 – Wolne miejsce 2

godz. 17:10 – Mecz o 1 miejsce I liga – Wolne miejsce 1 – Wolne miejsce 2

godz. 17:30 – Mecz o III miejsce Ekstraliga – Przegrany Półfinał I – Przegrany Półfinał II

godz. 17:50 – Finał Ekstraliga – Zwycięzca Półfinał I – Zwycięzca Półfinał II