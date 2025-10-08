Oceny legionistów za mecz z Górnikiem
Wszyscy piłkarze Legii Warszawa otrzymali niskie noty za niedzielny mecz z Górnikiem. Najwyższą z nich uzyskał Wahan Biczachczjan - 2,5 w skali 1-6, a najniższe oceny trafiły do trio Krasniqi, Reca i Kapustka - po 1,4. W sumie oceniało 1199 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,8.
Biczachczjan - 2,5
Elitim - 2,1
Urbański - 2,0
Kapuadi - 2,0
Szymański - 1,9
Pankov - 1,9
Tobiasz - 1,8
Weisshaupt - 1,6
Stojanović - 1,6
Wszołek - 1,5
Čolak - 1,5
Rajović - 1,5
Kapustka - 1,4
Reca - 1,4
Krasniqi - 1,4
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom