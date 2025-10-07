Legioniści zagrają w reprezentacjach
W październiku reprezentacja Polski rozegra dwa mecze - jeden towarzyski z Nową Zelandią w Chorzowie, a drugi w ramach eliminacji mistrzostw świata, z Litwą w Kownie. Powołani zostali trzej zawodnicy Legii Warszawa - Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Kacper Tobiasz. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych.
W kadrze U-21 znalazł się Kacper Urbański, w U-20 - Wojciech Urbański. Do reprezentacji U-19 powołani zostali zawodnicy aktualnie wypożyczony z Legii - Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak i Jakub Zbróg.
Nie zabrakło także piłkarzy stołecznego zespołu w reprezentacjach innych krajów - Petar Stojanović stanie przed szansą gry w kadrze Słowenii, Wahan Biczachczjan - Armenii, Steve Kapuadi - Demokratycznej Republiki Konga, a Ermal Krasniqi - Kosowa.
Legioniści w reprezentacjach:
Reprezentacja A, mecz towarzyski, el. MŚ
powołani: Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz, Paweł Wszołek
09.10. 20:45 Polska - Nowa Zelandia (Chorzów) (TVP 1)
12.10. 20:45 Litwa - Polska (Kowno) (TVP 1)
U-21: el. ME
powołani: Kacper Urbański
10.10. 18:00 Polska - Czarnogóra (Katowice) (TVP Sport)
14.10. 18:00 Szwecja - Polska (Jönköping) (TVP Sport)
U-20: Elite League
powołani: Wojciech Urbański
13.10. 16:00 Polska - Szwajcaria (Opole) (TVP Sport)
U-19: turniej towarzyski, Chorwacja
powołani: Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Maz.), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce)
08.10. 15:45 Chorwacja - Polska (Medulin)
11.10. 15:45 Polska - Dania (Medulin)
14.10. 12:00 Polska - Turcja (Zagrzeb)
U-18: turniej towarzyski, Hiszpania
powołani: Daniel Foks, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Filip Przybyłko
10.10. 16:00 Polska - Irlandia
13.10. 18:00 Polska - Holandia
U-17: el. ME
powołani: Bartosz Korżyński, Jakub Gliwa, Szymon Piasta, Aleksander Wyganowski
11.10. 15:00 Polska - Niemcy
14.10. 18:00 Luksemburg - Polska
Powołania zagraniczne:
Wahan Biczachczjan - Armenia (el. MŚ)
Thanássis Christópoulos - Grecja U-19 (mecze towarzyskie)
Steve Kapuadi - Demokratyczna Republika Konga (el. MŚ)
Ermal Krasniqi - Kosowo (el. MŚ)
Samuel Kovacik - Słowacja U-19 (mecze towarzyskie)
Erik Mikanowicz - Białoruś U-19 (mecze towarzyskie)
Petar Stojanović - Słowenia (el. MŚ)
Mecze:
09.10. 13:30 Węgry - Grecja U-19
10.10. 17:00 Słowacja U-19 - Finlandia
10.10. 18:00 Malta - Białoruś U-19
10.10. 20:45 Kosowo - Słowenia
10.10. Togo - Demokratyczna Republika Konga
11.10. 18:00 Węgry - Armenia
12.10. 15:00 Węgry - Grecja U-19
13.10. 12:00 Słowacja U-19 - Finlandia
13.10. 18:00 Malta - Białoruś U-19
13.10. 20:45 Szwecja - Kosowo
13.10. 20:45 Słowenia - Szwajcaria
14.10. 20:45 Irlandia - Armenia
14.10. Demokratyczna Republika Konga - Sudan
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom