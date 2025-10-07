Paweł Wszołek, Kacper Tobiasz i Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com
Reprezentacja

Legioniści zagrają w reprezentacjach

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W październiku reprezentacja Polski rozegra dwa mecze - jeden towarzyski z Nową Zelandią w Chorzowie, a drugi w ramach eliminacji mistrzostw świata, z Litwą w Kownie. Powołani zostali trzej zawodnicy Legii Warszawa - Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Kacper Tobiasz. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. 



W kadrze U-21 znalazł się Kacper Urbański, w U-20 - Wojciech Urbański. Do reprezentacji U-19 powołani zostali zawodnicy aktualnie wypożyczony z Legii - Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak i Jakub Zbróg.


Nie zabrakło także piłkarzy stołecznego zespołu w reprezentacjach innych krajów - Petar Stojanović stanie przed szansą gry w kadrze Słowenii, Wahan Biczachczjan - Armenii, Steve Kapuadi - Demokratycznej Republiki Konga, a Ermal Krasniqi - Kosowa.




Legioniści w reprezentacjach:


Reprezentacja A, mecz towarzyski, el. MŚ 
powołani: Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz, Paweł Wszołek

09.10. 20:45 Polska - Nowa Zelandia (Chorzów) (TVP 1)
12.10. 20:45 Litwa - Polska (Kowno) (TVP 1) 


U-21: el. ME
powołani: Kacper Urbański
10.10. 18:00 Polska - Czarnogóra (Katowice)  (TVP Sport)
14.10. 18:00 Szwecja - Polska (Jönköping)  (TVP Sport)


U-20: Elite League
powołani: Wojciech Urbański
13.10. 16:00 Polska - Szwajcaria (Opole)  (TVP Sport)


U-19: turniej towarzyski, Chorwacja
powołani: Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Maz.), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce)
08.10. 15:45 Chorwacja - Polska (Medulin)

11.10. 15:45 Polska - Dania (Medulin)

14.10. 12:00 Polska - Turcja (Zagrzeb)


U-18: turniej towarzyski, Hiszpania 
powołani: Daniel Foks, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Filip Przybyłko
10.10. 16:00 Polska - Irlandia

13.10. 18:00 Polska - Holandia


U-17: el. ME
powołani: Bartosz Korżyński, Jakub Gliwa, Szymon Piasta, Aleksander Wyganowski
11.10. 15:00 Polska - Niemcy

14.10. 18:00 Luksemburg - Polska


Powołania zagraniczne:

Wahan Biczachczjan - Armenia (el. MŚ)
 Thanássis Christópoulos - Grecja U-19 (mecze towarzyskie)

Steve Kapuadi - Demokratyczna Republika Konga (el. MŚ)

Ermal Krasniqi - Kosowo (el. MŚ)
Samuel Kovacik - Słowacja U-19 (mecze towarzyskie)  

Erik Mikanowicz - Białoruś U-19 (mecze towarzyskie)

Petar Stojanović - Słowenia (el. MŚ)


Mecze:
09.10. 13:30 Węgry - Grecja U-19

10.10. 17:00 Słowacja U-19 - Finlandia

10.10. 18:00 Malta - Białoruś U-19

10.10. 20:45 Kosowo - Słowenia

10.10. Togo - Demokratyczna Republika Konga

11.10. 18:00 Węgry - Armenia

12.10. 15:00 Węgry - Grecja U-19

13.10. 12:00 Słowacja U-19 - Finlandia

13.10. 18:00 Malta - Białoruś U-19

13.10. 20:45 Szwecja - Kosowo

13.10. 20:45 Słowenia - Szwajcaria

14.10. 20:45 Irlandia - Armenia

14.10. Demokratyczna Republika Konga - Sudan




© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa.

