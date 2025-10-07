fot. Hagi
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

U-15, U-17, U-19: Ośmiu legionistów powołanych

Redakcja, źródło: 90minut.pl

Ośmiu legionistów zostało powołanych do kadr młodzieżowych swoich krajów. Jan Kaczorowski, Michał Kucała, Cyprian Lipiński, Fryderyk Paprocki, Filip Reszka oraz Aleks Szybalski znaleźli się w kadrze reprezentacji Polski do lat 15, która weźmie udział w towarzyskim turnieju UEFA Development. Szymon Piasta został dodatkowo powołany do kadry U-17. Natomiast Erik Mikanowicz pojedzie na zgrupowanie kadry Białorusi U-19.



Polska U-15: Jan Kaczorowski, Michał Kucała, Cyprian Lipiński, Fryderyk Paprocki, Filip Reszka oraz Aleks Szybalski 

Rywalami Polaków podczas towarzyskiego turnieju UEFA Development będzie Słowacja (17 października), Litwa (19 października) oraz gospodarz - Bułgaria (22 października).


Polska U-17: Szymon Piasta

Reprezentacja do lat 17 zagra w turnieju I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami (11 października, godz. 15:00) i Luksemburgiem (14 października, godz. 18:00).


Białoruś U-19: Erik Mikanowicz

Białoruś zagra dwa mecze towarzyskie z Maltą w Ta' Qali (10 października, godz. 18:00 i 13 października, godz. 18:00).




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!