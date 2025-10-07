U-15, U-17, U-19: Ośmiu legionistów powołanych

Wtorek, 7 października 2025 r. 07:51 Redakcja, źródło: 90minut.pl

Ośmiu legionistów zostało powołanych do kadr młodzieżowych swoich krajów. Jan Kaczorowski, Michał Kucała, Cyprian Lipiński, Fryderyk Paprocki, Filip Reszka oraz Aleks Szybalski znaleźli się w kadrze reprezentacji Polski do lat 15, która weźmie udział w towarzyskim turnieju UEFA Development. Szymon Piasta został dodatkowo powołany do kadry U-17. Natomiast Erik Mikanowicz pojedzie na zgrupowanie kadry Białorusi U-19.

Polska U-15: Jan Kaczorowski, Michał Kucała, Cyprian Lipiński, Fryderyk Paprocki, Filip Reszka oraz Aleks Szybalski

Rywalami Polaków podczas towarzyskiego turnieju UEFA Development będzie Słowacja (17 października), Litwa (19 października) oraz gospodarz - Bułgaria (22 października).





Polska U-17: Szymon Piasta

Reprezentacja do lat 17 zagra w turnieju I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami (11 października, godz. 15:00) i Luksemburgiem (14 października, godz. 18:00).





Białoruś U-19: Erik Mikanowicz

Białoruś zagra dwa mecze towarzyskie z Maltą w Ta' Qali (10 października, godz. 18:00 i 13 października, godz. 18:00).



