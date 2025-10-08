2025-10-08 | Emilia Babska
Strzelectwo

Złoto Babskiej w drużynie na ME w parastrzelectwie

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W chorwackim Osijeku odbyły się Mistrzostwa Europy w parastrzelectwie, w których wzięła udział zawodniczka Legii, Emilia Babska. Legionistka wywalczyła złoty medal w drużynie w konkurencji karabin dowolny leżąc, wraz z Markiem Dobrowolskim i Emilią Trześniewską. Tuż za podium skończyła rywalizację w konkurencji 10m karabin stojąc (SH1).



Wyniki legionistki:
10m Karabin stojąc SH1: 4. Emilia Babska
10m Karabin pneumatyczny SH1 Mixed: 18. Emilia Babska
10m Karabin pneumatyczny drużynowo: 5. Emilia Babska, Marek Dobrowolski, Emilia Trześniewska
50m Karabin 3 postawy R8: 5. Emilia Babska
50m Karabin dowolny leżąc R6 drużynowo: 1. Marek Dobrowolski, Emilia Babska, Emilia Trześniewska
50m Karabin dowolny leżąc SH1 Mixed: 9. Emilia Babska




