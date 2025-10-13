fot. PZPN
Rezerwy

Wyniki 12. kolejki III ligi. Przełożony mecz Legii II

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 12. kolejki III ligi. Spotkanie Legii II Warszawa z ŁKS-em Łomża zostało przełożone na 29 października. W tabeli prowadzi Ząbkovia. 



 


12. kolejka:
Broń Radom 1-1 (1-0) Mławianka Mława
Jagiellonia II Białystok 0-2 (0-0) Warta Sieradz
Olimpia Elbląg 4-1 (1-1) GKS Bełchatów
KS Wasilków 1-5 (1-2) Ząbkovia Ząbki
Znicz Biała Piska 0-7 (0-5) KS CK Troszyn
GKS Wikielec 0-1 (0-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Widzew II Łódź 1-2 (0-1) Wisła II Płock
Wigry Suwałki 3-0 (1-0) Lechia Tomaszów Mazowiecki
29.10. g. 13:00 Legia II Warszawa - ŁKS Łomża 


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




