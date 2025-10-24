fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Rezerwy

III liga: GKS Wikielec 0-2 Legia II Warszawa

źródło: Legionisci.com

W meczu 14. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z GKS-em Wikielec 2-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. To szóste zwycięstwo stołecznego zespołu z rzędu. 



 


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 29 października o godz. 13. Wówczas w zaległym meczu 12. kolejki podejmą ŁKS Łomża.


III liga: GKS Wikielec 0-2 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 - 19' Adam Ryczkowski

0-2 - 61' Jan Leszczyński


GKS (skład wyjściowy): 31. Depka, 3. Bosse, 14. Hreben, 22. Starbała, 10. Zieliński, 11. Romanik, 20. Bajko, 21. Nagano, 24. Górecki, 25. Chaciński, 33. Kuban


Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 2. Jan Leszczyński, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.