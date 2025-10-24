III liga: GKS Wikielec 0-2 Legia II Warszawa
W meczu 14. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z GKS-em Wikielec 2-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. To szóste zwycięstwo stołecznego zespołu z rzędu.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 29 października o godz. 13. Wówczas w zaległym meczu 12. kolejki podejmą ŁKS Łomża.
III liga: GKS Wikielec 0-2 (0-1) Legia II Warszawa
0-1 - 19' Adam Ryczkowski
0-2 - 61' Jan Leszczyński
GKS (skład wyjściowy): 31. Depka, 3. Bosse, 14. Hreben, 22. Starbała, 10. Zieliński, 11. Romanik, 20. Bajko, 21. Nagano, 24. Górecki, 25. Chaciński, 33. Kuban
Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 2. Jan Leszczyński, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka
Tabela, wyniki i terminarz III ligi
