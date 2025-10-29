fot. Woytek / Legionisci.com
Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 0-0 ŁKS Łomża. Legia liderem!

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 12. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała w LTC z ŁKS-em Łomża 0-0. W 88. minucie Jan Leszczyński został ukarany drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką. Jeden zdobyty punkt pozwolił stołecznemu zespołowi ponownie wyjść na 1. miejsce w tabeli. 



 


 Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 2 listopada o godz. 12 z Bronią Radom. 


III liga: Legia II Warszawa 0-0 ŁKS Łomża


Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 2. Jan Leszczyński, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka


ŁKS (skład wyjściowy): 1. A. Olszewski, 66. Witasik, 20. B. Olszewski, 15. Gołoś, 10. Karmański, 28. Kluska, 70. Kosakiewicz, 11. Dzięgielewski, 21. Chorosiński, 7. Sauczek, 29. Antkowiak


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




Komentarze (4)

Osm - 9 minut temu, *.t-mobile.pl

Może rezerwy powinny zagrać w eklapie!?

dżonny - 11 minut temu, *.orange.pl

Sauczek z KTS Weszło

Legia - 17 minut temu, *.31.17

Niesamowite! Legia liderem! Tyle tylko i aż? rezerwy😉

Remino - 44 minuty temu, *.orange.pl

Nie do końca tak być miało

