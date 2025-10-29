III liga: Legia II Warszawa 0-0 ŁKS Łomża. Legia liderem!
W zaległym meczu 12. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała w LTC z ŁKS-em Łomża 0-0. W 88. minucie Jan Leszczyński został ukarany drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką. Jeden zdobyty punkt pozwolił stołecznemu zespołowi ponownie wyjść na 1. miejsce w tabeli.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 2 listopada o godz. 12 z Bronią Radom.
III liga: Legia II Warszawa 0-0 ŁKS Łomża
Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 2. Jan Leszczyński, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka
ŁKS (skład wyjściowy): 1. A. Olszewski, 66. Witasik, 20. B. Olszewski, 15. Gołoś, 10. Karmański, 28. Kluska, 70. Kosakiewicz, 11. Dzięgielewski, 21. Chorosiński, 7. Sauczek, 29. Antkowiak
Tabela, wyniki i terminarz III ligi
