Wyniki 13. kolejki III ligi. Wygrana Legii z liderem

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 13. kolejki III ligi. Legia II Warszawa wygrała z liderem, Ząbkovią 3-1 i zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli, ale ma 1 spotkanie rozegrane mniej. 



 


13. kolejka:
Warta Sieradz 2-0 (0-0) KS Wasilków
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4-0 (2-0) Znicz Biała Piska
KS CK Troszyn 1-3 (1-2) Broń Radom
Olimpia Elbląg 3-3 (2-1) Widzew II Łódź
GKS Bełchatów 1-1 (0-0) GKS Wikielec
ŁKS Łomża 2-0 (2-0) Jagiellonia II Białystok
Mławianka Mława 1-2 (0-2) Wigry Suwałki
Ząbkovia Ząbki 1-3 (0-2) Legia II Warszawa
Lechia Tomaszów Mazowiecki 4-1 (3-0) Wisła II Płock 

Tabela, wyniki i terminarz III ligi




