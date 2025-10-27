Rezerwy
Wyniki 14. kolejki III ligi. 6 zwycięstw z rzędu Legii II
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrano mecze 14. kolejki III ligi. W tabeli aktualnie prowadzi Ząbkovia. Za nią plasuje się Legia II, która ma tyle samo punktów i jeszcze jedno spotkanie zaległe. Legioniści wygrali już 6 meczów z rzędu.
14. kolejka:
GKS Wikielec 0-2 (0-1) Legia II Warszawa
Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-2 (1-0) KS CK Troszyn
Jagiellonia II Białystok 3-2 (2-0) Mławianka Mława
Wisła II Płock 2-1 (0-1) Warta Sieradz
Znicz Biała Piska 1-0 (1-0) KS Wasilków
ŁKS Łomża 3-0 (2-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Wigry Suwałki 4-1 (2-1) Olimpia Elbląg
Widzew II Łódź 3-0 (1-0) GKS Bełchatów
Broń Radom 3-2 (1-1) Ząbkovia Ząbki
Tabela, wyniki i terminarz III ligi
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom