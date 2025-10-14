Andrey Hutsailiuk drugi w Hungarian Junior Open
W Budapeszcie odbyły się międzynarodowe zawody w squasha Hungarian Junior Open 2025, w których wzięli udział trzej zawodnicy Legii w kat. U-13. Srebrny medal wywalczył Andrey Hutsailiuk. Antoni Sokołowski zajął miejsce siódme, a Maciej Zagórski - 17.
Wyniki legionistów:
Maciej Zagórski - Edvinas Vertelis (Litwa) 1-3 (4-11, 13-11, 10-12, 11-13)
Maciej Zagórski - Liam Mahony (Irlandia) 3-1 (11-8, 11-9, 5-11, 11-6)
Maciej Zagórski - Szabolcs Kornel Toth (Węgry) 3-2 (11-9, 7-11, 11-5, 6-11, 11-3)
Maciej Zagórski - Maaz Bin Fahad (Katar) 3-0 (13-11, 11-4, 11-9)
Maciej Zagórski - Mohammed Essa Al Tamimi (Katar) 3-1 (11-6, 5-11, 15-13, 11-8)
Antoni Sokołowski - Yousef Al Tamimi (Katar) 3-0 (11-5, 11-3, 11-4)
Antoni Sokołowski - Lovro Kos (Chorwacja) 3-0 (11-1, 11-7, 11-6)
Antoni Sokołowski - Andrey Hutsailiuk 1-3 (5-11, 7-11, 11-6, 9-11)
Antoni Sokołowski - Hassan Alian (Katar) 1-3 (7-11, 11-6, 7-11, 10-12)
Antoni Sokołowski - David Ackermann (Szwajcaria) 3-0 (11-7, 11-5, 11-60
Andrey Hutsailiuk (Ukraina) - Vitek Vizibla (Czechy) 3-0 (11-6, 11-8, 13-11)
Andrey Hutsailiuk - Antoni Sokołowski 3-1 (11-5, 11-7, 6-11, 11-9)
Andrey Hutsailiuk - Samuel Polanyi (Węgry) 3-2 (11-3, 5-11, 5-11, 11-7, 11-7)
Finał: Andrey Hutsailiuk - Alex Kosztyu (Węgry) 0-3 (8-11, 4-11, 0-11)
