Rugby kobiet: 2. miejsce Legii w Mińsku Mazowieckim
W rozegranym w sobotę w Mińsku Mazowieckim IV Turnieju Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7 zawodniczki Legii Warszawa zajęły 2. miejsce. W finale legionistki musiały uznać wyższość gdańszczanek. Był to ostatni turniej w rundzie jesiennej obecnego sezonu.
Faza grupowa
I liga
RC Częstochowa 29–7 Juvenia Kraków
Błyskawice Rugby Rzeszów 0-25 Bestie Rugby Kraków
Szeptuchy Białystok 0-27 Rugby Biesal
Mazovia Mińsk Mazowiecki II 12-5 Atomówki Łódź II
KS AZS AWF Warszawa 45-0 RC Częstochowa
Biało-Zielone Ladies Gdańsk II 62-0 Błyskawice Rugby Rzeszów
Black Roses Posnania Poznań 27–5 Szeptuchy Białystok
Atomówki Łódź II 22–12 Mazovia Mińsk Mazowiecki II
Juvenia Kraków – KS AZS AWF Warszawa
Bestie Rugby Kraków 0–33 Biało-Zielone Ladies Gdańsk II
Rugby Biesal 0-41 Black Roses Posnania Poznań
Ekstraliga
Mazovia Mińsk Mazowiecki 33-7 RC Arka Gdynia
Atomówki Łódź 19-22 Diablice Ruda Śląska
Biało-Zielone Ladies Gdańsk 48-0 Mazovia Mińsk Mazowiecki
RC Arka Gdynia 0-55 Biało-Zielone Ladies Gdańsk
Diablice Ruda Śląska 0-36 Legia Warszawa
Legia Warszawa 38-5 Atomówki Łódź
Finały
Ekstraliga:
o 5. miejsce:
RC Arka Gdynia - Atomówki Łódź
półfinały:
Biało-Zielone Ladies Gdańsk 48-0 Diablice Ruda Śląska
Legia Warszawa 31-0 Mazovia Mińsk Mazowiecki
o 3. miejsce:
Diablice Ruda Śląska 5–33 Mazovia Mińsk Mazowiecki
finał:
Biało-Zielone Ladies Gdańsk 24–5 Legia Warszawa
