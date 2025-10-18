fot. Legia Rugby Kobiet
Rugby kobiet: 2. miejsce Legii w Mińsku Mazowieckim

Woytek, źródło: Legionisci.com

W rozegranym w sobotę w Mińsku Mazowieckim IV Turnieju Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7  zawodniczki Legii Warszawa zajęły 2. miejsce. W finale legionistki musiały uznać wyższość gdańszczanek. Był to ostatni turniej w rundzie jesiennej obecnego sezonu. 



 


Faza grupowa

I liga

RC Częstochowa 29–7 Juvenia Kraków

Błyskawice Rugby Rzeszów 0-25 Bestie Rugby Kraków

Szeptuchy Białystok 0-27 Rugby Biesal

Mazovia Mińsk Mazowiecki II 12-5 Atomówki Łódź II

KS AZS AWF Warszawa 45-0 RC Częstochowa

Biało-Zielone Ladies Gdańsk II 62-0 Błyskawice Rugby Rzeszów

Black Roses Posnania Poznań 27–5 Szeptuchy Białystok

Atomówki Łódź II 22–12 Mazovia Mińsk Mazowiecki II

Juvenia Kraków – KS AZS AWF Warszawa

Bestie Rugby Kraków 0–33 Biało-Zielone Ladies Gdańsk II

Rugby Biesal 0-41 Black Roses Posnania Poznań


Ekstraliga

Mazovia Mińsk Mazowiecki 33-7 RC Arka Gdynia

Atomówki Łódź 19-22 Diablice Ruda Śląska

Biało-Zielone Ladies Gdańsk 48-0 Mazovia Mińsk Mazowiecki

RC Arka Gdynia 0-55 Biało-Zielone Ladies Gdańsk

Diablice Ruda Śląska 0-36 Legia Warszawa

Legia Warszawa 38-5 Atomówki Łódź

Finały

Ekstraliga:

o 5. miejsce:

RC Arka Gdynia - Atomówki Łódź

półfinały:
Biało-Zielone Ladies Gdańsk 48-0 Diablice Ruda Śląska
Legia Warszawa 31-0 Mazovia Mińsk Mazowiecki

o 3. miejsce:

Diablice Ruda Śląska 5–33 Mazovia Mińsk Mazowiecki


finał:

Biało-Zielone Ladies Gdańsk 24–5 Legia Warszawa




