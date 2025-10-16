Portowcy organizują pociąg specjalny do Warszawy

Czwartek, 16 października 2025 r. 11:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Pogoni Szczecin organizują pociąg specjalny na wyjazdowy mecz z Legią w 1/16 finału Pucharu Polski, który rozegrany zostanie przy Łazienkowskiej w czwartek, 30 października o 21:00. Portowcy planują odjazd "specjala" o godzinie 13:00, powrót do Szczecina na godzinę 6:00 w piątek. Za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz, zapłacą 200 złotych.









Podczas ostatniej wizyty przy Ł3, która miała miejsce pod koniec września tego roku, fani Pogoni stawili się w 530 osób, również podróżując do Warszawy "specjalem".



