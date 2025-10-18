Rezerwy
Legia II gra z Ząbkovią (transmisja)
Redakcja, źródło: Legionisci.com
O godzinie 15 Legia II Warszawa rozegra wyjazdowe spotkanie 13. kolejki III ligi z Ząbkovią Ząbki. Zapraszamy na transmisję:
Legia II: 1. Gabriel Kobylak, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 2. Jan Leszczyński, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka
