U15: Polska 5-0 Litwa; gole Paprockiego i Reszki, 4 legionistów w pierwszym składzie

Niedziela, 19 października 2025 r. 21:50 Raffi, źródło: Legionisci.com / 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Dariusza Gęsiora wygrała 5-0 (2-0) z Litwą w drugim meczu rozegranym w ramach turnieju UEFA Development w Bułgarii. Na listę strzelców wpisało się dwóch legionistów - napastnik Fryderyk Paprocki i (w drugim meczu z rzędu) środkowy pomocnik Filip Reszka, któy asystował wcześniej przy golu Paprockiego. W pierwszym skłądzie wyszli również: stoper Cyprian Lipiński i defensywny pomocnik Jan Kaczorowski. Na ławce pozostali tym razem gracze, który rozpoczęli poprzedni mecz w pierwszym składzie, czyli: Aleks Szybalski i Michał Kucała.



U-15: Polska 5-0 Litwa

Gole: Szymon Jarczyk 34, Fryderyk Paprocki 39, Ksawery Słota 46, Filip Reszka 47, Mateusz Jadachowski 87





Polska: 1. Aleksander Ufniarz - 7. Ksawery Słota (80' 11. Aleks Szybalski), 14. Szymon Jarczyk, 15. Miłosz Kowalkowski, 3. Cyprian Lipiński, 19. Oskar Świętochowski (86' 5. Wiktor Waloch) - 23. Dawid Fiedorowicz (71' 16. Piotr Tabor), 18. Filip Reszka(80' 8. David Sulewski), 6. Jan Kaczorowski (86' 4. Mateusz Jadachowski), 20. Konstanty Łysiak (71' 17. Marcel Zdybał) - 9. Fryderyk Paprocki (69' Szymon Skoczylas).

Litwa: 12. Krystian Kazakevič - 2. Jokūbas Jasulevičius, 14. Nojus Mikalauskas, 15. Kipras Zenkovas, 5. Lukas Reniger - 7. Kristupas Kuodis (54, 19. Emilis Strižinas), 8. Justas Šluta (72, 6. Elijus Petrauskas), 21. Nikita Pantiuchin (61, 18. Kristijonas Petrauskas), 10. Ignas Venslauskas (54, 20. Rojus Česnauskis), 16. Domantas Valantinas (72, 3. Ignas Satkevičius)- 9. Gytis Januševičius (54, 17. Danielius Avraam).



vid. BFU (Bułgarski Związek Piłki Nożnej)