Sofija Zrażewska
Squash

Półfinał Zrażewskiej w PSA Lozanna Open

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sofija Zrażewska z sekcji squasha Legii bardzo dobrze zaprezentowała się podczas turnieju 6k w Szwajcarii. Podczas PSA Lozanna Open 2025, legionistka dotarła do półfinału, w którym przegrała 1-3 z mistrzynią Polski, Kariną Tymą.



Wyniki legionistki:
I runda: Sofija Zrażewska - A. Rani Binti syed Humaiyun kebin 3-0 (11-4, 11-9, 11-9)
II runda: Sofija Zrażewska - S. Wing Wai 3-2 (11-7, 7-11, 7-11, 11-7, 11-7)
1/4 finału: Sofija Zrażewska - C. Walser 3-0 (11-6, 11-6, 13-11)
1/2 finału: Sofija Zrażewska - K. Tyma 1-3 (5-11, 5-11, 11-7, 4-11)




