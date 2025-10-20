Fredi Bobić - fot. Woytek / Legionisci.com
Bobić: Trener nie podał się do dymisji

źródło: Canal+ Sport

W programie "Ekstraklasa po godzinach" w Canal+ Sport Fredi Bobić, szef operacji piłkarskich Legii Warszawa, zaprzeczył medialnym informacjom na temat tego, że Edward Iordanescu podał się do dymisji.



 


- Spotykamy się co tydzień, ja, Michał Żewłakow, Marcin Herra i Dariusz Mioduski. Omawiamy bieżące sprawy, sytuację nie tylko w pierwszym zespole, ale też drugim czy akademii. Dziś głównym tematem była oczywiście sytuacja pierwszej drużyny - powiedział Bobić.


- Mogę stanowczo zaprzeczyć - trener Edward Iordanescu nie podał się do dymisji. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, to nie było częścią rozmowy. Nigdy nie miałem wrażenia, że on chce odejść. To jest kaczka dziennikarska. Zawsze w takiej sytuacji pojawia się dużo pytań o to, kto jest odpowiedzialny. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tę sytuację. Wiemy, jak to wygląda, ale musimy żyć z tymi plotkami. To normalne w piłce nożnej dodał szef operacji piłkarskich Legii Warszawa.


Odpowiedzialność nie tylko trenera

- Michał Żewłakow i ja spotkaliśmy się dziś w LTC z zawodnikami. Popełniliśmy banalne błędy, nie tylko w meczu z Zagłębiem, ale też w innych. Zagłębie było bardzo skuteczne i ich dyspozycja zasługuje na pochwałę. Mieliśmy 72% posiadania piłki w pierwszej połowie, w drugiej ponad 60%, ale to nie wszystko. Musimy coś zrobić z piłką, a nie narażać się na kontry. To nasz duży problem. Tak samo było w Zabrzu. Musimy wyciągnąć wnioski. Czujemy się sfrustrowani. Wracałem z Michałem do Warszawy i nie byliśmy zadowoleni z tego, co widzieliśmy na boisku w Lubinie. Zgadzam się w 100% z analizą trenera Iordanescu - to było naiwne. 


- Chcemy, żeby piłkarze wzięli na siebie większą odpowiedzialność. Dziś im to powiedzieliśmy. Potrzebujemy innego nastawienia, szczególnie z zespołami, które się głęboko bronią. Nie można też wpadać w panikę i chaos. Musimy umieć egzekwować proste rzeczy, podstawy są kluczowe, musimy wygrywać pojedynki, stwarzać sytuacje i wierzyć, że możemy strzelić gola. To nasz największy problem. Ostatnie spotkania wyglądały tak samo, według jednego schematu, kontrolowaliśmy mecz, ale przegraliśmy. To nie funkcjonuje, a przecież mamy świetny skład. Latem była duża przebudowa, trener potrzebuje czasu, ale jesteśmy w kluczowym momencie sezonu i musimy osiągać wyniki. Także dla naszych kibiców, którzy są zawsze z nami. 


Mistrzostwo? Teraz liczy się kolejny mecz

- Nie możemy mówić teraz o mistrzostwie Polski. Teraz musimy myśleć o kolejnym meczu. W czwartek gramy z Szachtarem, w niedzielę z Lechem. W piłce każdy kolejny mecz jest najważniejszy. Rozumiem frustrację, wszyscy ciężko pracujemy na sukces. Wiedzieliśmy, że ten sezon nie będzie łatwy, bo nastąpiła ogromna przebudowa zespołu, ale mamy wiele jakości i teraz musimy to wykorzystać, zawodnicy muszą to pokazać. Musimy rozmawiać o tym, jak odwrócić sytuację i wygrywać. 


- Ja i Michał mamy wystarczająco doświadczenia, żeby rozmawiać i z piłkarzami, i ze sztabem. To zawsze jest cały sztab, a nie jeden trener. Każdy musi zrobić krok, żeby odwrócić sytuację, bo w piłce wszystko może się zmienić bardzo szybko. 




Komentarze (19)

Zbych - 17 minut temu, *.play.pl

Co z tego ze w 1 polowie 72%posiadania pilki jak z tego nic nie wynika
Zadnego celnego strzalu tylko granie do boku albo do tylu
Tak to se mozemy grac

odpowiedz
GT - 22 minuty temu, *.orange.pl

XIX wieczny rosyjski polityk mawiał " nie wierzę w niezdementowane informacje"

odpowiedz
Darek - 24 minuty temu, *.play.pl

To teraz ten co sprowadził tu Iordanescu niech wyjdzie i powie popełniłem błąd. Niech ma odwagę przyznać się do błędu.

odpowiedz
Mątwa - 25 minut temu, *.play.pl

A szkoda….

odpowiedz
Juri - 27 minut temu, *.inetia.pl

No to dobrze,niech pokaże swój warsztat.

odpowiedz
wtf - 29 minut temu, *.play.pl

Trzeba się czym prędzej pozbyć tego niemieckiego sabotażysty zanim załatwi nas jak Herthę!Jego pamięć złotej rybki ogarnia tylko 3 ostatnie spotkania,a nie widzi dzban 15pkt na 33 możliwe i tego że bliżej nam do strefy spadkowej niż podium ekstraklasy,o MP nie wspominając!Kolejny cudak wymyślony przez Kudłatego,degrengolada w tym klubie jest na każdym poziomie,do zaorania jest dosłownie wszystko!

odpowiedz
Arek - 34 minuty temu, *.tpnet.pl

Już nawet ja mam dość czytać i słuchać pierd..nia o wyciąganiu wniosków. Miały być wyciągnięte po Zabrzu. I co? I gówno. Ja nie wiem, jak oni wyciągają te wnioski, ale przynajmniej z tego co jeszcze zdążyłem obejrzeć, to było jeszcze gorzej. Jak oni pierwszy strzał oddają w 73 minucie, to ja jestem bardzo ciekaw, jakie to wnioski. Albo w sumie nie, już c..j w to. Sorry, ale mi jeszcze nie przeszło. I na prawdę nie mam ochoty iść na ten mecz z łachem. Iść, żeby wypatrywać kolejnych wniosków, to się odechciewa. A wnioski to pewnie będą takie, że kolejny wpier..l, piąty z rzędu. Bo po meczu z Szachtarem nie spodziewam się absolutnie niczego.

odpowiedz
Legion - 40 minut temu, *.play.pl

Następny bredzi o jakimś kontrolowaniu meczu. Jak tu ma być dobrze skoro odpowiedzialni ludzie nawet nie umieją zdiagnozować problemu tylko bredzą?!

odpowiedz
e(L)o - 46 minut temu, *.ksiezyc.pl

bobić to sam się podaj do dymisji darmozjadzie

odpowiedz
Egon - 47 minut temu, *.waw.pl

Jeżeli prawdą jest, że Rajovic za 3 miliony euro jest pomysłem Bobica, to za chwilę będzie można Bobica ustawiać w kolejce do drzwi zaraz za Iordanescu.

odpowiedz
Kto wspiera wojny? - 49 minut temu, *.184.240

Bobic Hera Mioduski kase przekazali do izraela ?

odpowiedz
Fur - 54 minuty temu, *.net.pl

Co w tym dziwnego że dementuje? Przecież nie ma nikogo na zastępstwo to kto ma poprowadzić drużynę w czwartek i weekend? Bobić, Żewłakow czy może kudłaty? I nie żaden Vuko tu nie przyjdzie. Na strażaka się nie zgodzi a kontrakt na 2 lata to mu klub da jak już będzie desperacja level hard czyli np. strefa spadkowa na koniec rundy i inni kandydaci odmówią.

odpowiedz
Futbol lata 90 na skrzydełko i wrzuka😂 - 57 minut temu, *.play-internet.pl

Kabaret dymisja nieudacznika nie przyjęta przez zarzad😂😂😂

odpowiedz
Bobek - 57 minut temu, *.vectranet.pl

Murem za Rumunem!!!

odpowiedz
VictorioEmpiorio84 - 59 minut temu, *.188.119

Czy będzie jeszcze taki sezon w tym wieku że Legia zagra go rowno

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.110.146

Odejdź dziadygo nieudaczniku i zabierz ze sobą tego rumuńskiego pozoranta i lokowanego oszusta. 5 punktów do strefy spadkowej (a 4 gdyby Lechia nie miała ujemnych punktów na start). To jest wasze podsumowanie. 💩💩💩

odpowiedz
Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl

Aha, nie podał się, czyli czeka jeszcze na kasę po zwolnieniu przez Legię.

Za dotychczasowe wyczyny powinien dostać 50 zł na pociąg i suchary na drogę.

odpowiedz
Hahahaha - 1 godzinę temu, *.net.pl

A to już nie ma rozmów o mistrzostwie tylko o kolejnym meczu ? Hahahahaha. A ktoś wierzył w mistrzostwo ? Nie żartujcie że ktoś myślał o mistrzostwie z takim bramkarzem, fatalnym kapitanem i Draculą na ławce trenerskiej 🤣

odpowiedz
MZ80 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Nie ma paniki mamy 5 punktów nad strefą spadkową luz 😂

odpowiedz
