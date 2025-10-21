Legia dementuje: Iordanescu nie zrezygnował, treningi zgodnie z planem

Jak usłyszeliśmy w klubie, nie do końca jest to prawdą. W poniedziałek na boisku standardowo trenowali zawodnicy, którzy nie wystąpili w niedzielnym spotkaniu, reszta miała regenerację u fizjoterapeutów. Nie jest natomiast prawdą, że wtorkowy trening został nagle odwołany - zawodnicy mieli zaplanowany dzień wolny. - Pierwszy trener nie prowadzi treningów regeneracyjnych. Nie został odwołany żaden trening. Plan drużyny był znany od soboty, a potwierdzony wczoraj - mówi rzecznik prasowy klubu, Bartosz Zasławski i dodał: - Trener nigdy nie mówił drużynie, że odchodzi. W środę zespół wyruszy do Krakowa na pucharowe spotkanie z Szachtarem Donieck.

Po porażce z Zagłębiem Lubin w Legii zrobiło się gorąco. Nie cichnie zamieszanie wokół trenera Edwarda Iordanescu. W poniedziałek media informowały o tym, że szkoleniowiec podał się do dymisji, czemu następnie zaprzeczył na antenie Canal+ Fredi Bobić. Dziś rano pojawiły się informacje, że wtorkowy trening został odwołany.

FWK - 13 minut temu, *.play-internet.pl Jprdl... Cyrk odpowiedz

(L) - 15 minut temu, *.jmdi.pl Co za farsa. Nawet w takiej sytuacji klikbajty robić? odpowiedz

Tp69 - 22 minuty temu, *.play.pl Taak :)

A trening odbedzie sie zgodnie z planem w autobusie do Krakowa🤣

Czy Zarzad juz wytlumaczyl slowa Rumuna z konferencji?Moze to wredni dziennikarze przekrecili je? odpowiedz

KKK - 37 minut temu, *.plus.pl Normalny dzień z darkiem na pokładzie, ważne że orkiestra nadal gra. odpowiedz

Maciek z k(L)anu - 48 minut temu, *.play.pl Tu nie ma na co czekać. Jordansku won!!! Polonista dzwoń do Vuko jeszcze dziś bo szkoda czasu. Prędzej czy później i tak się to stanie więc lepiej wcześniej, no chyba że Kolendowicz. odpowiedz

Kibic - 50 minut temu, *.centertel.pl Iordanescu już się poddał, on już nie chce trenować Legii, widać to było na konferencji w Lubinie, zdał sobie sprawę, że nic tutaj nie osiągnie. Więc teraz sytuacja tak wygląda, że motywować szatnie ma trener, który rzucił ręcznikiem, a zarząd chce go zostawić bo nie ma odpowiedniego kandydata na następcę... Niech Bobic się na coś przyda i znajdzie trenera z Bundesligi nawet 2 lub 3, może trafi się ktoś młody, ambitny i powalczy, tak to teraz widzę, a nie szukanie znowu na siłę jakiegoś nazwiska, które może wypali, a raczej nie... odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 26 minut temu, *.orange.pl @Kibic: Flick będzie dostępny po sezonie. Moglibyśmy wziąć teraz Moldera z Piasta, który latem zostałby asystentem. 👍 odpowiedz

Greg61 - 52 minuty temu, *.interwan.pl "To juz jest koniec nie ma już nic" żewłak z loczkiem gaszą światło. odpowiedz

Darek - 52 minuty temu, *.play.pl A ja czytam na Legia net ,że trener powiedział drużynie,że odchodzi. I nie wziął udziału w treningu. Więc po co te kłamstwa zarządu? Jeszcze wczoraj Bobic zaprzeczał ,że trener podał się do dymisji.

Czy ten co zatrudnił tu Jordanescu wyjdzie do kibiców i powie popełniłem błąd, przepraszam?

Ma tam w zarządzie ktoś choć odrobinę odwagi i godności by to powiedzieć?

Piąty sezon przejściowy w pełni.

A wszystko za naszą zgodą. Bo 90 minutowa presja ma sens 😂😂😂 odpowiedz

T - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Zmieńcie też to potwierdzony na Facebooku odpowiedz

Trampek - 56 minut temu, *.orange.pl Komu tu wierzyć ? ... https://transfery.info/aktualnosci/dzieje-sie-w-legii-warszawa-trener-odwolal-trening/256177 odpowiedz

Piotrek - 56 minut temu, *.gigainternet.pl Molder odchodzi z Piasta, brać go!!! odpowiedz

wwL - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ważne że Leszczom humor dopisuje i wypłata na konto wpłynie odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Cyrk, groteska, burleska... Jesteśmy piłkarską wersją Klubu lokatora, który w ostatnim odcinku serialu "Alternatywy 4" zrobił Stanisław Anioł. Piłkarska wioska patiomkinowska, ot czym stała się nasza Legia. odpowiedz

Silent observer - 12 minut temu, *.play-internet.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: dałeś najcelniejszą definicję bardaku, który panuje w L. Niewiarygodne... odpowiedz

Qwert - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To prawda, że trener nie poddał się do dymisji, bo On chce być zwolniony przez klub, wtedy dostanie całość wypłaty jak za cały kontrakt. Proste i logiczne.



Chce odejść by objąć reprezentacje Rumunii, ale za zwolnieniem przez klub, a nie dymisja czy porozumienie stron. Wie co robi … odpowiedz

Żona Barnaby - 56 minut temu, *.orange.pl @Qwert: Oglądałam Rumunię z Austrią, bo na Polaków patrzeć się nie dało i to jak ta Rumunia rozgrywała tych Austriaków to było coś pięknego i szkoda byłoby, żeby Wampirescu tam trafił i to rozwalił jak Legię. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.154.143 Czuję że to będzie fascynujący sezon 😂🤣 odpowiedz

Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co za amatorszczyzna. Nawet polityką informacyjną nie potrafią zarządzać...To ma być ta "korporacja"? W prawdziwej korporacji to parę głów by poleciało. I tak powinno być w Legii ale na pewno tak nie jest.



A za to, że trener zostaje to kolejne gratulacje dla managementu. Rozbity zespół, wypalony, nieudolny trener, brak pomysłów i perspektyw na jakikolwiek sukces. Z pewnością miło wam będzie oglądać kolejne spektakularne wtopy w LKE i zbliżanie się Legii do strefy spadkowej w ESA. Wyprzedaż zawodników za 10% ich nominalnej wartości pozwoli wam odtrąbić kolejny "sukces". odpowiedz

Hynkator - 1 godzinę temu, *.play.pl Pakuj mandżur !!!!! odpowiedz

Bbb - 1 godzinę temu, *.16.195 Ciekawe kto kogo robi w uja?

Słabe to w takim klubie odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.play.pl na prawdę, ciężko uwierzyć że tak wszystko się potoczyło. Początek był piorunujący, widzieliśmy w trenerze fachowca, któremu ufają piłkarze, zarząd i przede wszystkim kibice. Po wyeliminowaniu Banika, ograniu Lecha można było uwierzyć że to będzie ten mistrzowski sezon. Doszły kapitalne transfery i nagle wszystko się rozsypało. Czy to przez mecz z Turkami? Możliwe. Cóż wielka szkoda, skład godny mistrza a gra... szkoda gadać... odpowiedz

Xavery - 53 minuty temu, *.orange.pl @Maciej:

Początek był obiecujący bo grali jeszcze w składzie i ustawieniu po Feio. Jak Iordanescu zaczął grać swoim "systemem" (bez cudzysłowu trudno to inaczej nazwać) to zaczęły się schody. Larnaka, Hibernians... A jak już dostał czas na udoskonalanie tego "systemu" to już nawet zawodnikom przestało się chcieć biegać za piłką. I nie dziwię się im. Nikt nie lubi jak jego potencjał jest marnowany.

Doskonalenie beznadziejnie tępego "systemu" Iordanescu to bezpośredni powód dla którego jest coraz gorzej. I zapewne coraz gorzej będzie. odpowiedz

RAV - 1 godzinę temu, *.3s.pl To musi być pozew, po raz kolejny pseudodzinikarze jątrzą !!! odpowiedz

Syn księdza - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Matko taki klub taki budżet tylu Kibiców i taki bur......l masakra....faktycznie Mioduski tego nie ogarnia....dramat....💩 odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum, który najbardziej ceni wpisy wygenerowane przez czat GPT - 1 godzinę temu, *.orange.pl Reasumując. Trening nie został odwołany, ale dziś dziady i tak nie zagrają w dziada. Na jedno wychodzi. 👎 odpowiedz

Jankes - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To są jakiś piłkarskie jaja - W każdym szanującym się klubie po 3 porażkach trener jest zwalniany - Taki powinien być zapis w umowie !

Ale u Mioduskiego pełna amatorka...

Współczuję tym co kupili karnet... odpowiedz

Zduneq - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Jankes:

Co Ty bredzisz.

A każdym normalnym klubie drużynę buduje się poprzez stabilizację.

Ferguson potrzebował 7 sezonów aby zbudować dominatora na blisko 2 dekady. odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @Jankes: Seria meczów Jagiellonii Siemieńca zeszłego lata:



7.VIII Bodo 0-1

13.VIII Bodo 1-4

17.VIII Cracovia 2-4

22.VIII Ajax 1-4

25.VIII Katowice 1-3

29.VIII Ajax 0-3



(potem to przerwali 1-0 z Widzewem ale jeszcze dodali 0-5 z Lechem) odpowiedz

Wąż - 1 godzinę temu, *.play.pl Pytanie kto tu kłamie? odpowiedz

endrjuuu - 1 godzinę temu, *.mediatelekom.pl @Wąż: dobre pytanie. Non stop sprzeczne informacje. Legia wszystko dementuje. Informacje podawane w mediach i przez klub są zupełnie przeciwne. Odwrotność o 180 stopni, więc kłamstwa są ogromne. Jeden wielki cyrk.....

Niech to skończą jak najszybciej bo stajemy się pośmiewiskiem..... odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum, który najbardziej ceni wpisy wygenerowane przez czat GPT - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wąż: Dziennikarze wypisują co rano bzdury, bo to się dobrze klika. Oni nie tyle kłamią, co strzelają. Starają się przegonić w tym, kto pierwszy o czymś poinformuje, więc nie weryfikują info. Wczoraj ktoś zauważył, że jest zebranie i cyk - poszło info, że trener leci. Nikt nie miał czasu przed wypuszczeniem bzdury sprawdzić, że to jest normalna procedura w Legii, że te zebrania są. Dziś gracze mają wolne, więc jakaś dziennikarzyna pisze, że trening odwołany. I tak to się kręci. Inna sprawa, czemu kolejny dzień wolny? Czy podstawowi piłkarze muszą odpoczywać dwa dni? Nigdy takiej taktyki nie stosowałem w grze Football Manager. Nie mogą pracować nad taktyką? Integrować się? Cokolwiek robić, tylko mają mieć wolne po prostu. Nigdy tego nie zrozumiem. Trener powie, że to przez czerwone flagi, ale ja wiem, że te czerwone flagi to są właśnie przez takie lenistwo i potem intensywny wysiłek i znowu lenistwo. 👎 odpowiedz

Biała s. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wąż: Wszyscy!? odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.110.19 Pogonić rumuńskiego wuefistę Lordanescu i niemieckiego pozoranta Bobicza. Brać Waldemara Fornalika żeby gasił pożar i poukładał drużynę. odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @Barnaba Król Portalu Legionisci.com: Fornalika? Do Legii? To dobry trener dla młodych i wyrównanej kadry złożonej z piłkarzy którzy niewiele osiągnęli. Nie nadaje się do ogarniania "gwiaz`deczek". odpowiedz

Sobol - 1 godzinę temu, *.orange.pl No to wielka szkoda, że nie zrezygnował. Dalsze trzymanie go na ławce to zwykły sabotaż. odpowiedz

Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Sobol:Pan Mioduski uważa inaczej 🤣🤣🤣 odpowiedz

