fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

U-15: Bułgaria 0-2 Polska. Bramka Kucały

Redakcja, źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Dariusza Gęsiora wygrała 2-0 z Bułgarią w trzecim meczu rozegranym w ramach turnieju UEFA Development w Bułgarii. W spotkaniu wystąpili zawodnicy Legii Warszawa, w tym m.in. Michał Kucała, który już w 1. minucie dał prowadzenie biało-czerwonym. 



Jan Kaczorowski rozegrał pełne zawody, a Filip Reszka i wspomniany Kucała wybiegli w podstawowym składzie i opuścili murawę w drugiej połowie. Cyprian Lipiński oraz Aleks Szybalski weszli na boisko w drugiej części meczu. Natomiast Fryderyk Paprocki nie pojawił się na murawie.

Bułgaria 0-2 Polska

0-1 1' Michał Kucała
0-2 30' David Sulewski


Polska: 12. Antoni Miernik (46' 1. Aleksander Ufniarz) - 2. Bartosz Bartoszewicz, 4. Mateusz Jadachowski, 5. Wiktor Waloch (60' 3. Cyprian Lipiński) - 7. Ksawery Słota (78' 11. Aleks Szybalski), 6. Jan Kaczorowski, 16. Piotr Tobór, 8. David Sulewski (46' 17. Marcel Zdybał), 21. Franciszek Szpil - 18. Filip Reszka (64' 20. Konstanty Łysiak), 13. Michał Kucała (60' 10. Szymon Skoczylas).




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.