U-15: Bułgaria 0-2 Polska. Bramka Kucały

Środa, 22 października 2025 r. 13:22 Redakcja, źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Dariusza Gęsiora wygrała 2-0 z Bułgarią w trzecim meczu rozegranym w ramach turnieju UEFA Development w Bułgarii. W spotkaniu wystąpili zawodnicy Legii Warszawa, w tym m.in. Michał Kucała, który już w 1. minucie dał prowadzenie biało-czerwonym.

Jan Kaczorowski rozegrał pełne zawody, a Filip Reszka i wspomniany Kucała wybiegli w podstawowym składzie i opuścili murawę w drugiej połowie. Cyprian Lipiński oraz Aleks Szybalski weszli na boisko w drugiej części meczu. Natomiast Fryderyk Paprocki nie pojawił się na murawie.





Bułgaria 0-2 Polska

0-1 1' Michał Kucała

0-2 30' David Sulewski





Polska: 12. Antoni Miernik (46' 1. Aleksander Ufniarz) - 2. Bartosz Bartoszewicz, 4. Mateusz Jadachowski, 5. Wiktor Waloch (60' 3. Cyprian Lipiński) - 7. Ksawery Słota (78' 11. Aleks Szybalski), 6. Jan Kaczorowski, 16. Piotr Tobór, 8. David Sulewski (46' 17. Marcel Zdybał), 21. Franciszek Szpil - 18. Filip Reszka (64' 20. Konstanty Łysiak), 13. Michał Kucała (60' 10. Szymon Skoczylas).



