Trzech piłkarzy z ofertami przedłużenia kontraktu

Środa, 22 października 2025 r. 18:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wraz z końcem sezonu wygasają kontrakty wielu zawodnikom. Michał Żewłakow poinformował, że w tym momencie oferty przedłużenia współpracy otrzymało trzech. Rozmowy trwają, ale nie wiadomo czy zakończą się pomyślnie.









– Trzem zawodnikom zaproponowaliśmy nowe umowy. Są to Kacper Tobiasz, Juergen Elitim i Jean-Pierre Nsame. Prowadzimy rozmowy, więc są zainteresowani. Zobaczymy czy oferta klubu będzie dla nich na tyle satysfakcjonująca, że zakończą się podpisem czy nie – powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa.





Inni piłkarze, którym kończą się umowy - Rafał Augustyniak, Marco Burch, Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka, Patryk Kun i Radovan Pankov - muszą udowodnić swoją wartość. Jednocześnie od stycznia będą mogli podpisywać umowy z nowymi pracodawcami.



