Juergen Elitim - fot. Woytek / Legionisci.com
Trzech piłkarzy z ofertami przedłużenia kontraktu

Woytek, źródło: Legionisci.com

Wraz z końcem sezonu wygasają kontrakty wielu zawodnikom. Michał Żewłakow poinformował, że w tym momencie oferty przedłużenia współpracy otrzymało trzech. Rozmowy trwają, ale nie wiadomo czy zakończą się pomyślnie.



 


– Trzem zawodnikom zaproponowaliśmy nowe umowy. Są to Kacper Tobiasz, Juergen Elitim i Jean-Pierre Nsame. Prowadzimy rozmowy, więc są zainteresowani. Zobaczymy czy oferta klubu będzie dla nich na tyle satysfakcjonująca, że zakończą się podpisem czy nie – powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa.


Inni piłkarze, którym kończą się umowy - Rafał Augustyniak, Marco Burch, Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka, Patryk Kun i Radovan Pankov - muszą udowodnić swoją wartość. Jednocześnie od stycznia będą mogli podpisywać umowy z nowymi pracodawcami.




Komentarze (4)

Ania - 27 minut temu, *.co.uk

Jean-Pierre Nsame, a przecież `chcieli z nim rozwiązać kontrak. Czegoś to nie rozumiem. Widocznie dobry menaero jest.

krzeszczu - 42 minuty temu, *.inetia.pl

wszyscy do odstrzału Koniec kolesiostwa i układów za starzy za słabi do widzenia

geds - 43 minuty temu, *.play-internet.pl

Kapustka, Augustyniak i Pankov wystarczająco udowodnili przydatność. Klub chyba dalej się chce bawić w ten cyrk: 10 odchodzi, 10 przychodzi i to na ostatnią chwilę i co pół roku budejemy drużynę od początku. Ale wyników chcemy już, ie ma znów miotła 10 out i tak bez końca.

krzeszczu - 44 minuty temu, *.inetia.pl

wszyscy do odstrzału Koniec kolesiostwa i układów za starzy za słabi do widzenia

