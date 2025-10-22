Michał Żewłakow, Edward Iordanescu i Marcin Herra - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Żewłakow: Nie było dymisji. Wierzę w trenera - nie ma ultimatum

Woytek, źródło: Legionisci.com

– To, co ostatnio pojawiało się w przestrzeni medialnej, chciałbym zweryfikować – mówi Michał Żewłakow. – Istotnie doszło do rozmów z trenerem, ale omawialiśmy co się wydarzyło, co może się wydarzyć, co trzeba zrobić, by sytuację poprawić, bo niewątpliwie dziś mamy kryzys. Dla mnie ten, kto prowadzi drużynę, musi mieć szansę, by udowodnić, że potrafi z kryzysu wyjść – dodaje.




- Jeśli chodzi o to, co pisały media, o to, że trener złożył dymisję, nie było żadnej dymisji. Była szczera rozmowa, w której omawialiśmy pewne scenariusze, które mogą się wydarzyć, ale nie muszą.


– W poniedziałek spotkaliśmy się z trenerem i uznaliśmy, że to nie tylko jego wina. Trzeba poruszyć każdy element – od piłkarzy po sztab – który w tym problemie ma swój udział. Potem była rozmowa z zespołem, a następnie kolejne spotkanie z trenerem, podczas którego omawialiśmy przyczyny, skutki i możliwe scenariusze.


- Bardzo możliwe, że ten moment jest najcięższy w całym sezonie. Ja jestem w stu procentach przekonany, że chciałbym kontynuować ten proces, który trener rozpoczął, bo mam wrażenie, że my z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, wyjdziemy zdecydowanie silniejsi.


Wiara i zaufanie do trenera

– Ja jako dyrektor sportowy mam zaufanie do trenera. Od kiedy przyszedł do klubu, a było to w trudnym momencie, pokazywał, że potrafi radzić sobie z przeciwnościami. W kwalifikacjach europejskich nie było łatwo, transfery przychodziły późno, ale plan minimum został osiągnięty.

– Nie było żadnej dymisji. To była rozmowa o tym, jak wyjść z trudnej sytuacji. Trener zapytał, czy wierzymy w to, że potrafi to naprawić. Odpowiedziałem: „Trenerze, oczywiście, że wierzę”. Dodałem też, że jeśli ten trener nie poradzi sobie z sytuacją, ja – jako osoba, która go wybrała – również jestem gotów ponieść konsekwencje. Trener sam mi wytłumaczył, że nie ma nikogo ponad klub - ani prezes, ani właściciel, ani trener, ani żaden zawodnik. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jakim miejscu jesteśmy.  Myślę, że trener jest na tyle doświadczonym i poważnym człowiekiem, że gdyby on naprawdę nie chciał, to nie zostałby w Legii.


Winni są wszyscy

– Wszyscy jesteśmy tak samo odpowiedzialni: właściciel, dyrektor, trener i piłkarze. Od meczu z Samsunsporem zaczęło się zamieszanie. Styl nie był zły, ale brak punktów powoduje, że w takim klubie jak Legia natychmiast pojawiają się znaki zapytania. Dwa kolejne mecze przegrane w słabym stylu zapaliły czerwoną lampkę. Ale tak jak dwa mecze nas pogrążyły, dwa następne mogą nas odbudować.


O plotkach i medialnych doniesieniach

– Nie mam wpływu na to, co ktoś powie w mediach. Ktoś coś zasłyszy, doda jedno słowo i rodzi się nowa narracja. To trochę jak w małżeństwie – czasem trzeba porozmawiać, czy warto dalej iść razem. My zdecydowaliśmy, że walczymy i dajemy sobie czas – uważam że właśnie w tym momencie jesteśmy.


Nie było odwołanego treningu

– Chciałbym wyprostować jeszcze jedno: nieprawdziwa jest informacja o odwołanym wtorkowym treningu. W tygodniu, gdy gramy w czwartek, wtorek zawsze jest dniem wolnym. To tradycja sięgająca jeszcze czasów Kosty Runjaicia. Piłkarze najlepiej regenerują się właśnie dwa dni po meczu – wtedy organizm i głowa najbardziej potrzebują odpoczynku.


Mecz z Samsunsporem – ryzykowna decyzja trenera

– Gdy zobaczyłem skład na Samsunspor, pomyślałem: w porządku. To jest jakaś decyzja, najgorsze jest jej unikanie. Oczywiście była ryzykowna, ale trener musi sprawdzić, na kogo może liczyć. Paradoksalnie – ci, którzy wtedy grali, zagrali lepszy mecz niż „wypoczęci” zawodnicy z Górnika. To było przykre, bo brak punktów to jedno, ale brak reakcji drużyny to drugie.

– W sezonie, gdy grasz co trzy dni, nie zawsze da się grać ładnie. Czasem trzeba brzydko, ale skutecznie. Gdybyśmy przywieźli po punkcie z Płocka, Zabrza czy Krakowa, dziś mielibyśmy cztery punkty więcej i sytuacja wyglądałaby inaczej.

- Ten najbliższy jest najlepszym czasem, by piłkarze którzy nie zagrali z Samsunsporem udowodnili, że już więcej takich zmian trener nie powinien robić. W tamtym meczu trener zdecydował się na taki wariant, zobaczył jak to się skończyło, więc nie sądzę, żeby kiedykolwiek jeszcze pomyślał o czymś takim.


Problem Legii? Pewność siebie i skuteczność

– Żeby ruszyć do przodu, musimy odzyskać pewność siebie. Mecz w Zabrzu to spotkanie do zapomnienia. Brak skuteczności odbiera drużynie wiarę. W wielu meczach mieliśmy sytuacje, których nie wykorzystywaliśmy: Arka Gdynia, Cracovia, Jagiellonia. Czasem zabrakło precyzji, czasem szczęścia, a czasem decyzji sędziego. Ale nie możemy narzekać – trzeba działać. Od następnego meczu chcę widzieć reakcję.


- Mam wrażenie, że my właśnie w tej finalnej tercji, my mamy problem, bo niby mamy posiadanie piłki, a tylko tracimy czas, bo przeciwnik wraca, zagęszcza środek pola i nie jesteśmy w stanie ich zaskoczyć.

Nie ma ultimatum. Cel: poprawa już od czwartku

– Dzisiaj trener pojechał z drużyną na mecz i od jutrzejszego meczu my próbujemy z tego kryzysu wyjść. Nie chcemy ustalać żadnego punktowego ultimatum. To tylko zwiększa presję. Nie ustalamy ram czasowych. Chcę, by od czwartkowego meczu było widać poprawę, by zespół odzyskał kierunek, który miał przez większą część sezonu. Wiem, że zaufanie kibiców do trenera jest dziś niskie, ale wierzę, że ta drużyna i ten sztab potrafią wrócić na właściwe tory - kończy Żewłakow.


Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?

Zapisywanie głosu...

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (22.10.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (14)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Zwykły Żu(L) - 28 minut temu, *.akamaitechnologies.com

Serio chłopie ? W co ty wierzysz ? Nie widziałeś 10 ostatnich meczów ?

odpowiedz
LLL - 28 minut temu, *.centertel.pl

I to nieprawda że dach przeciekał bo prawie w ogóle nie padało...

odpowiedz
wtf - 36 minut temu, *.play.pl

Kolejny bajkopisarz bajdurzy o 2 słabszych meczach.Spójrz w tabelę,policz punkty zdobyte w stosunku do możliwych!O stylu który sprawia,że po 20 minutach człowiek ma już dość tego kalectwa też warto wspomnieć!Z takimi ludźmi u steru czeka nas walka o utrzymanie!

odpowiedz
Danie(L) - 37 minut temu, *.tpnet.pl

Jest super, jest super, więc o co Wam chodzi 😂😂😂

odpowiedz
Darwoj - 41 minut temu, *.vectranet.pl

To znaczy że mamy po sezonie. MP nie będzie i 🏆 też. Sezon stracony ale najważniejsze że kasa w klubie się zgadza. Chyba za wcześnie został zakończony protest kibiców.

odpowiedz
Żona Barnaby - 45 minut temu, *.orange.pl

Nic z tej wypowiedzi nie wynika. Brak jakiegokolwiek konkretu co poprawić, aby już jutro było lepiej. Jest tylko nadzieja, że z czasem lepiej będzie.

odpowiedz
Kabaret - 45 minut temu, *.play-internet.pl

Znając Życie to niema $ by wypłacić odszkodowanie za rozwiązanie umowy i tak będziemy na siłę męczyć się w tym świetnie grającym teamie do końca sezonu , gdy nie zdobędzie mistrza i konkrat będzie można za fre

odpowiedz
Zdzicho - 50 minut temu, *.tpnet.pl

Czyli wszystko git. Będzie mistrzostwo....

odpowiedz
Legiak83 - 50 minut temu, *.supermedia.pl

Czyli jeszcze tylko baty w czwartek i niedzielę. Wtedy nie będzie już co zbierać. Przecież widać gołym okiem że rumunescu już na niczym nie zależy, albo stracił szatnie po meczu z turasami i piłkarzyki grają kolejny raz na zwolnienie trenera, albo zwyczajnie nie nadaje się do tej roboty. Po meczu w Lubinie w poniedziałek od razu powinien być Vuko.

odpowiedz
Michał Mjuzik - 55 minut temu, *.t-ipconnect.de

Z tej mąki chleba już nie będzie. Obym się mylił i oby już jutro pokazali, że się mylę. Niestety zbyt długo jestem kibicem Legii, i zbyt dużo już w tym klubie widziałem, aby wierzyć, że za Rumuna będzie lepiej. W klubie jest problem na wieku płaszczyznach. Obawiam się, że dopóki Mioduski tu będzie to nic się nie zmieni. Z drugiej jednak strony kto niby miałby przyjść za niego. Finansowo się jakoś broni. Szkoda, że osoby decyzyjne nie potrafią zrobić dobrych transferów, które by pasowały do tego klubu. Choć by kogoś, kto będzie liderem. Brak lidera = brak sukcesów. Brak bramkostrzelnego napastnika = brak sukcesów. Długo by wymieniać.

odpowiedz
Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

W przyszłym tygodniu nowy trener.Po dwóch najbliższych meczach w sieci będzie pusto, może 1 pkt ugrają.

odpowiedz
Guny - 1 godzinę temu, *.223.42

Haha, wszyscy winni... czyli nikt!🤣🤣🤣

odpowiedz
Syn księdza - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Rozumiem że próbują wyjąć z twarzą ale brną w jeszcze większe bagno.... Rumun jest spalony....zero autorytetu trzeba było go pożegnać i szukać kogoś z twarda ręką dramat i degrengolada....zdziwię się jak jutro będzie inaczej niż lekkie 3-0 dla orkow

odpowiedz
robal - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Uffffff nasz wspaniały trener nadal z nami🤗

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.