Marciniak sędzią meczu z Pogonią
Szymon Marciniak z Płocka został wyznaczony do sędziowania meczu 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa i Pogonią Szczecin. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Krzysztof Nejman, sędzią technicznym będzie Marcin Szczerbowicz, a w wozie VAR zasiądą Paweł Pskit i Jacek Małyszek. Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 30 października o godz. 21:00.
Obsada sędziowska 1/16 finału PP:
LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom: Paweł Horożaniecki (Żary)
Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław: Karol Wójcik (Siedlce)
ŁKS Łódź - GKS Katowice: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)
Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec: Maciej Pelka (Poznań)
Chojniczanka Chojnice - Świt Szczecin: Damian Krumplewski (Olsztyn)
Znicz Pruszków - Korona Kielce: Albert Różycki (Łódź)
Odra Opole - Piast Gliwice: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Avia Świdnik - Flota Świnoujście: Szymon Rutkowski (Bydgoszcz)
Hutnik Kraków - Wisła Kraków: Mateusz Piszczelok (Katowice)
Widzew Łódź - Zagłębie Lubin: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Raków Częstochowa - Cracovia: Łukasz Kuźma (Białystok)
Gryf Słupsk - Lech Poznań: Mateusz Jenda (Warszawa)
Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok: Sebastian Krasny (Kraków)
Arka Gdynia - Górnik Zabrze: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin: Szymon Marciniak (Płock)
