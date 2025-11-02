Legia Warszawa 52-33 Arka Rumia
W meczu 6. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa wygrała z Arką Rumia 52-33. Do przerwy legioniści prowadzili 33-19. Kolejne spotkanie rozegrają 8 lub 9 listopada z Watahą Zielona Góra.
Legia Warszawa 52-33 (33-19) Arka Rumia
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Krzysztof Książek, 4. Adam Matys, 5. Maciej Żarnowski, 6. Maciej Kalata, 7. Oskar Zawadzki, 8. Simoni Mikaberidze, 9. Vincent Clements, 10. Daniel Żołkowski, 11. Maciej Lenartowicz, 12. Kornel Szeląg, 13. Damian Rusek 14. Mateusz Spilaszek, 15. Artur Bryl
rezerwa: Bartosz Bardziński, 17. Stanisław Ścibor, 18. Demetrio Piyuka, 19. Dawid Poznański, 20. Marcin Stachowski, 21. Hubert Stelmaszyński, 22. Piotr Nowakowski, 23. Igor Sobiesiak
Arka: 1. Dariusz Plich, 2. Maciej Kotarski, 3. Michał Niemc, 4. Adam Idzi, 5. Kamil Mikołajczyk, 6. Kamil Gnatowski, 7. Oskar Barański, 8. Kamil Suska, 9. Stanisław Kruk, 10. Adrian Hawrysiuk, 11. Gio Gelaszwili, 12. Dominik Kołodziejczak, 13. Adam Kreska, 14. Przemysław Rynkiewicz, 15. Damian Dziędzielski
rezerwa: 16. Adrian Steć, 17. Tomaz Koniarski, 18. Michał Chołodonow, 19. Paweł Łakatosz, 20. Robert Karwowski, 21. Mateusz Hądzyński, 22. Maciej Dreschel, 23. Patryk Gandor
żółte kartki (Legia): Nowakowski, Żołkowski
czerwona kartka: Żołkowski (za 2 żółte)
