Michał Kolenda - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Kolenda i Pluta w szerokiej kadrze Polski

Fumen, źródło: Legionisci.com / KoszKadra

Michał Kolenda oraz Andrzej Pluta znaleźli się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na mecze kwalifikacyjne do mistrzostw świata. Spośród 31 powołanych zawodników Igor Milicić wybierze ścisły zespół, który zmierzy się z Austrią oraz Holandią.



Biało-czerwoni rozpoczną przygotowania 23 listopada w Gdyni. Pięć dni później Polska zmierzy się z Austrią w Gdyni. Natomiast 1 grudnia Polacy zagrają w Hadze z Holandią.


Szeroki skład reprezentacji Polski

Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga (Hiszpania)), Adrian Bogucki (MKS Dąbrowa Górnicza), Aleksander Dziewa (Benfika Lizbona (Portugalia)), Jakub Garbacz (Arka Gdynia), Tomasz Gielo (King Szczecin), Daniel Gołębiowski (Stal Ostrów Wielkopolski), Jerrick Harding (Rytas Wilno (Litwa)), Grzegorz Kamiński (Dziki Warszawa), Łukasz Kolenda (Rostock Seawolves (Niemcy)), Michał Kolenda (Legia Warszawa), Błażej Kulikowski (Śląsk Wrocław), Jordan Loyd (Efes Stambuł (Turcja)), Kamil Łączyński (Arka Gdynia), Andrzej Mazurczak (Zastal Zielona Góra), Michał Michalak (Anwil Włocławek), Igor Milicić jr (Delaware Blue Coats (G League, USA)), Jakub Nizioł (Śląsk Wrocław), Dominik Olejniczak (Bertram Derthona Tortona (Włochy)), Kuba Piśla (GTK Gliwice), Andrzej Pluta (Legia Warszawa), Mateusz Ponitka (Bahcesehir Koleji Stambuł (Turcja)), Jakub Schenk (Trefl Sopot), Michał Sokołowski (brak klubu), Tymoteusz Sternicki (Śląsk Wrocław), Mateusz Szlachetka (Twarde Pierniki Toruń), Jakub Szumert (Zastal Zielona Góra), Jakub Urbaniak (Śląsk Wrocław), Mikołaj Witliński (Trefl Sopot), Szymon Zapała (Trefl Sopot), Jarosław Zyskowski (Arka Gdynia), Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin


Spośród ww. zawodników sztab szkoleniowy Reprezentacji Polski do 7 listopada 2025 roku podejmie ostateczną decyzję o powołanych 14 zawodnikach, którzy wezmą udział w zgrupowaniu.




