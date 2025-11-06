REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Liga Konferencji

3. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji. Zły dzień polskich drużyn

Mishka, źródło: Legionisci.com

Za nami mecze 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Żaden z polskich zespołów nie wygrał spotkania. Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z NK Celje ze Słowenii. Raków zremisował bezbramkowo ze Spartą Praga. Lech prowadził 2-0, ale ostatecznie po bramce w 94. minucie przegrał z Rayo Vallecano 2-3. Jagiellonia natomiast w ostatniej akcji meczu uratowała się przed totalną kompromitacją i strzeliła bramkę na 1-1 z KF Shkendija Tetowo. 



 


3. kolejka:

NK Celje 2-1 Legia Warszawa

Szachtar Donieck 2-0 Breidablik Kopavogur
Sparta Praga 0-0 Raków Częstochowa

FSV Mainz 2-1 ACF Fiorentina
Kuopion Palloseura 3-1 Slovan Bratysława
AEK Ateny 0-0 Shamrock Rovers FC
Samsunspor Kulübü 3-0 Ħamrun Spartans FC
AEK Larnaka 1-2 Aberdeen FC
FC Noah Erywań 1-2 Sigma Ołomuniec
Rapid Wiedeń 0-1 Universitatea Craiova
Dynamo Kijów 6-0 HSK Zrinjski Mostar
Crystal Palace FC 3-1 AZ Alkmaar
Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznań
Lincoln Red Imps FC 1-1 HNK Rijeka
KF Shkendija Tetowo 1-1 Jagiellonia Białystok
BK Hacken 1-2 RC Strasbourg
FC Lausanne-Sport 1-1 Omonia Nikozja
Shelbourne FC 0-1 Drita Gnjilane 


 Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

 Tabela Ligi Konferencji




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

SF - 8 godzin temu, *.orange.pl

Walczymy "LEGIO" o awans do 1/8 finalu bez rozgrywania barazy ! Cejle 1-3 LEGIA ! Powodzenia "L" !!!

odpowiedz
Velvr - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

@SF: i się obudziłeś

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.