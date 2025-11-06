3. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji. Zły dzień polskich drużyn
Za nami mecze 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Żaden z polskich zespołów nie wygrał spotkania. Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z NK Celje ze Słowenii. Raków zremisował bezbramkowo ze Spartą Praga. Lech prowadził 2-0, ale ostatecznie po bramce w 94. minucie przegrał z Rayo Vallecano 2-3. Jagiellonia natomiast w ostatniej akcji meczu uratowała się przed totalną kompromitacją i strzeliła bramkę na 1-1 z KF Shkendija Tetowo.
3. kolejka:
NK Celje 2-1 Legia Warszawa
Szachtar Donieck 2-0 Breidablik Kopavogur
Sparta Praga 0-0 Raków Częstochowa
FSV Mainz 2-1 ACF Fiorentina
Kuopion Palloseura 3-1 Slovan Bratysława
AEK Ateny 0-0 Shamrock Rovers FC
Samsunspor Kulübü 3-0 Ħamrun Spartans FC
AEK Larnaka 1-2 Aberdeen FC
FC Noah Erywań 1-2 Sigma Ołomuniec
Rapid Wiedeń 0-1 Universitatea Craiova
Dynamo Kijów 6-0 HSK Zrinjski Mostar
Crystal Palace FC 3-1 AZ Alkmaar
Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznań
Lincoln Red Imps FC 1-1 HNK Rijeka
KF Shkendija Tetowo 1-1 Jagiellonia Białystok
BK Hacken 1-2 RC Strasbourg
FC Lausanne-Sport 1-1 Omonia Nikozja
Shelbourne FC 0-1 Drita Gnjilane
