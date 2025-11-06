Liga Konferencji

3. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji. Zły dzień polskich drużyn

Czwartek, 6 listopada 2025 r. 23:05 Mishka, źródło: Legionisci.com

Za nami mecze 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Żaden z polskich zespołów nie wygrał spotkania. Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z NK Celje ze Słowenii. Raków zremisował bezbramkowo ze Spartą Praga. Lech prowadził 2-0, ale ostatecznie po bramce w 94. minucie przegrał z Rayo Vallecano 2-3. Jagiellonia natomiast w ostatniej akcji meczu uratowała się przed totalną kompromitacją i strzeliła bramkę na 1-1 z KF Shkendija Tetowo.





3. kolejka:

NK Celje 2-1 Legia Warszawa

Szachtar Donieck 2-0 Breidablik Kopavogur

Sparta Praga 0-0 Raków Częstochowa

FSV Mainz 2-1 ACF Fiorentina

Kuopion Palloseura 3-1 Slovan Bratysława

AEK Ateny 0-0 Shamrock Rovers FC

Samsunspor Kulübü 3-0 Ħamrun Spartans FC

AEK Larnaka 1-2 Aberdeen FC

FC Noah Erywań 1-2 Sigma Ołomuniec

Rapid Wiedeń 0-1 Universitatea Craiova

Dynamo Kijów 6-0 HSK Zrinjski Mostar

Crystal Palace FC 3-1 AZ Alkmaar

Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznań

Lincoln Red Imps FC 1-1 HNK Rijeka

KF Shkendija Tetowo 1-1 Jagiellonia Białystok

BK Hacken 1-2 RC Strasbourg

FC Lausanne-Sport 1-1 Omonia Nikozja

Shelbourne FC 0-1 Drita Gnjilane





‌‌ Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

‌‌ Tabela Ligi Konferencji





