Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - fot. Legionisci.com
Bilety na mecz z Bruk-Betem

9 listopada o godzinie 14:45 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie spotkanie 15. kolejki Ekstraklasy z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się po ostatnim gwizdku spotkania z Lechem Poznań (26 października ok. godz. 22:15). Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych.




KUP BILET NA MECZ LEGIA - BRUK-BET 


Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.


cennik bilety Bruk-Bet Termalica Nieciecza




