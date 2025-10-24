Bilety na mecz z Bruk-Betem

Piątek, 24 października 2025 r. 16:16 źródło: Legionisci.com

9 listopada o godzinie 14:45 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie spotkanie 15. kolejki Ekstraklasy z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się po ostatnim gwizdku spotkania z Lechem Poznań (26 października ok. godz. 22:15). Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych.





KUP BILET NA MECZ LEGIA - BRUK-BET





Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.













