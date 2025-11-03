Rezerwy
Wyniki 15. kolejki III ligi. Legia II liderem
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrano mecze 15. kolejki III ligi. Legia II Warszawa osiągnęła efektowne zwycięstwo 7-0 nad Bronią Radom i prowadzi obecnie w tabeli z przewagą 1 punktu nad Ząbkovią i Wartą Sieradz.
15. kolejka:
Wigry Suwałki 4-1 (3-0) KS Wasilków
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-1 (1-1) Lechia Tomaszów Mazowiecki
Ząbkovia Ząbki 2-1 (0-0) Znicz Biała Piska
KS CK Troszyn 1-1 (0-1) Jagiellonia II Białystok
Warta Sieradz 1-0 (0-0) GKS Wikielec
Legia II Warszawa 7-0 (5-0) Broń Radom
Olimpia Elbląg 2-1 (0-1) Wisła II Płock
Mławianka Mława 1-2 (0-0) Widzew II Łódź
GKS Bełchatów 1-4 (0-3) ŁKS Łomża
Tabela, wyniki i terminarz III ligi
