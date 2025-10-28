Kibice Legii wesprą organizację Mikołajek dla polskich dzieci ze Lwowa

Wtorek, 28 października 2025 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa zamierzają pomóc w organizacji mikołajkowych paczek dla polskich dzieci i młodzieży z dwóch lwowskich, polskich szkół, tj. LO nr10 im. św. Marii Magdaleny oraz Liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej. Za organizację całego przedsięwzięcia odpowiada prezes Pogoni Lwów, Marek Horbań.

Wielu uczniów ww. szkół to najmłodsi zawodnicy Pogoni Lwów, którzy z dumą reprezentują barwy swojego klubu w rozmaitych turniejach i imprezach sportowych.

Koszt organizacji 500 paczek to ok. 17 tysięcy złotych. Z uwagi na fakt, że państwo polskie zostawiło Polaków na Wschodzie samym sobie, sytuacja finansowa środowisk polskich we Lwowie jest bardzo zła.













Mając powyższe w pamięci, zachęcamy do włączenia się do wparcia "Mikołajek dla Lwowskich Szkół" poprzez dokonywanie wpłat na konto Pogoni Lwów o numerze:



80 1020 3017 0000 2802 0521 0846

tytuł przelewu: kibice Legii na lwowskie Mikołajki



"W roku ubiegłym sprawę lwowskich Mikołajek uratowała Fundacja Legii. W ramach naszej akcji "Pod flagą WILNO-LWÓW" spróbujmy im pomóc raz jeszcze" - apelują legioniści z OFMC.



