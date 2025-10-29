Legia II gra z ŁKS-em (transmisja)
Redakcja, źródło: Legionisci.com
O godzinie 13 Legia II Warszawa podejmie w zaległym meczu 12. kolejki III ligi ŁKS Łomża. Zapraszamy na transmisję:
Legia II: 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 2. Jan Leszczyński, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom