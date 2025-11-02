Legia II gra z Bronią (transmisja)
Redakcja, źródło: Legionisci.com
O godzinie 12 Legia II Warszawa rozegra mecz 15. kolejki III ligi z Bronią Radom. Zapraszamy na transmisję:
Legia II: 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom