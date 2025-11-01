Raport kartkowy przed meczem z Widzewem. Pauza Stojanovicia
Mishka, źródło: Legionisci.com
Petar Stojanović będzie pauzował w meczu 14. kolejki Ekstraklasy z Widzewem Łódź z powodu 4 żółtych kartek. Po pauzie za czerwoną kartkę do kadry meczowej wraca Kamil Piątkowski.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 2 listopada o godzinie 20:15.
Żółte kartki legionistów w lidze:
4 - Petar Stojanović*
2 - Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Damian Szymański
1 - Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski
* pauza
