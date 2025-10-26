NS: Zbiórka na oprawy przed meczem z Lechem

Niedziela, 26 października 2025 r. 13:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed dzisiejszym meczem z Lechem Poznań Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę na oprawy. Zachęcamy do wsparcia ruchu ultras i nie omijania puszek przy wejściach na trybuny. "Przed nami jeszcze kilka ciekawych meczów. Więc zwracamy się do Was serdeczną prośbą o dorzucenie paru złotych na ruch ultras. Obiecujemy, że nie pożałujecie" - apelują NS-i.







