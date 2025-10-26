fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

NS: Zbiórka na oprawy przed meczem z Lechem

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed dzisiejszym meczem z Lechem Poznań Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę na oprawy. Zachęcamy do wsparcia ruchu ultras i nie omijania puszek przy wejściach na trybuny. "Przed nami jeszcze kilka ciekawych meczów. Więc zwracamy się do Was serdeczną prośbą o dorzucenie paru złotych na ruch ultras. Obiecujemy, że nie pożałujecie" - apelują NS-i.







tagi:
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.