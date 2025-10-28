Relacja z trybun: Mieli walczyć o mistrzostwo, na murawie wciąż dziadostwo

Wtorek, 28 października 2025 r. 11:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po wygranej z Szachtarem można było się łudzić, że nasz zespół wykona kolejny krok do przodu i w końcu wygra ligowe spotkanie z drużyną walczącą o mistrzostwo. Niestety, znów zostaliśmy sprowadzeni na ziemię - rumuński trener nadal jest przekonany, że punkty zdobywa ten, kto dłużej utrzymuje się przy piłce. Wszystkie miejsca na trybunach zostały wyprzedane ze sporym wyprzedzeniem.

Była gorąca atmosfera, głośny doping, wzajemne uprzejmości, a nawet pozdrowienia kibica po drugiej stronie muru wysłane przez fanatyków z Łazienkowskiej i Bułgarskiej.





O ile w czwartek w Krakowie było naprawdę ciepło i na trybunach wiele osób dopingowało w samych koszulkach, w niedzielę było już typowo jesiennie - zimno, deszczowo, a w trakcie meczu także wietrznie. Choć i to nie przeszkodziło sporej grupie fanatyków z Żylety, by pod koniec spotkania pozbyć się koszulek.













Dla fanów Lecha był to pierwszy od dwóch lat legalny wyjazd na nasz stadion. Przypomnijmy, że ostatnio "Kolejorz" obecny był na zakazie w sektorze gości dzięki naszej uprzejmości. Lechici do Warszawy przyjechali raptem trzy dni po meczu na Gibraltarze. Do stolicy przybyli pociągiem specjalnym w bardzo dobrej liczbie. Na naszym stadionie zasiedli odpowiednio wcześniej. W sektorze gości wywiesili 10 flag: Sprawa Honoru, Lech Poznań Pyrlandia Forever, Reprezentujesz KKS Lech, Poznań Fanatics, Lech Poznań Skinheads, Ratajscy Fanatycy, Grunwald, Wildeccy Fanatycy 08, Pleszewcscy Fanatycy. Ponadto wywiesili transparent "Fuck Antifa", PDW dla kibiców ŁKS-u oraz płótna PDW dla własnych fanów, a także flagę Norwegii dla legionisty przebywającego po drugiej stronie muru.



Dobrych kilkanaście minut przed rozpoczęciem meczu rozpoczęła się wymiana uprzejmości. Lechici próbowali prowokować przyśpiewką "Gdzie twoje berło?". Z naszej strony poleciała cała gama antylechickich przyśpiewek. Czyli mecz Legia - Lech w normalnych okolicznościach przyrody. Przypomnijmy, że kiedy ostatnio lechici gościli przy Ł3 - na zakazie - obie strony nie ubliżały sobie wzajemnie. Teraz było już "normalnie", ale też bez przesadnej ilości bluzgów. W skali całego spotkania można rzec, że bluzgów było niewiele. W pierwszej połowie pojawiły się wrzuty z naszej strony na zgody KKS-u: Arkę ("Co to jest za drużyna...") i ŁKS ("Trzyliterowa..."). Były także okrzyki "Zawsze i wszędzie..." w związku z zakazami stadionowymi, przez które część legijnej braci nie może pojawiać się na trybunach. Później również pojawiły się bluzgi na Haniora.





