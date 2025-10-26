2025-10-25 | Sofija Zrażewska
Półfinał Zrażewskiej w PSA Czech Open

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodniczka Legii, Sofija Zrażewska świetnie zaprezentowała się w mocno obsadzonym turnieju squasha PSA Czech Open, który rozegrano w Brnie. Legionistka dotarła do półfinału, w którym po zaciętym, pięciosetowym spotkaniu, musiała uznać wyższość Egipcjanki, Jany Safy.



Wyniki legionistki w PSA Czech Open 2025:
I runda: Sofija Zrażewska - Chloe Foster (Anglia) 3-0 (11-5, 11-3, 11-1)
II runda: Sofija Zrażewska - Cristina Tartarone (Włochy) 3-1 (11-9, 7-11, 11-6, 13-11)
1/4 finału: Sofija Zrażewska - Nour Megahed (Egipt) 3-2 (12-10, 11-9, 8-11, 8-11, 11-6)
1/2 finału: Sofija Zrażewska - Jana Safy (Egipt) 2-3 (7-11, 11-7, 11-13, 11-6, 4-11)




