Legioniści na podium Turnieju Nadziei Olimpijskich
W Spale odbył się coroczny międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich w pięcioboju nowoczesnym. W rywalizacji U-19 triumfowali zawodnicy Legii - Franciszek Dubrawski oraz Hanna Jakubowska. Męski (Dubrawski, Antoni Cisek i Maksymilian Dobosz) oraz kobiecy zespół (Jakubowska, Zuzanna Gradoń i Aleksandra Kazubska) zajęły miejsca drugie.
W rywalizacji U-17, Antoni Cisek zajął piąte miejsce. W drużynie legioniści: Cisek, Szymon Pawlak oraz Dominik Radomyski zdobyli srebrny medal.
Wyniki legionistów:
U-19: 1. Franciszek Dubrawski, 5. Antoni Cisek, 9. Maksymilian Dobosz, 19. Szymon Pawlak, 29. Kajetan Szpryngiel, 30. Dominik Radomyski
U-19 drużynowo: 2. Polska (Franciszek Dubrawski, Antoni Cisek, Maksymilian Dobosz)
U-19: 1. Hanna Jakubowska, 8. Zuzanna Gradoń, 9. Aleksandra Kazubska, 15. Maja Szondelmajer
U-19 drużyna kobiet: 2. Polska (Hanna Jakubowska, Zuzanna Gradoń, Aleksandra Kazubska)
U-19 Mix: 4. Aleksandra Kazubska, Maksymilian Dobosz
U-17: 5. Antoni Cisek, 8. Dominik Radomyski, 9. Szymon Pawlak, 25. Kajetan Szpryngiel
U-17 drużynowo: 2. Polska (Antoni Cisek, Dominik Radomyski, Szymon Pawlak)
U-17 Mix: 4. Maja Gradoń, Anotni Cisek, 6. Wiktoria Samokhina, Szymon Pawlak, 13. Hanna Poduszyńska, Kajetan Szpryngiel, 17. Kamila Jakubowska, Szymon Kowiecznikow, 19. Kornelia Dudziak, Dominik Radomyski
