Hanna Jakubowska na najwyższym stopniu podium - Miłosz Cygański/fot. pentathlon.org.pl
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Pięciobój

Legioniści na podium Turnieju Nadziei Olimpijskich

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Spale odbył się coroczny międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich w pięcioboju nowoczesnym. W rywalizacji U-19 triumfowali zawodnicy Legii - Franciszek Dubrawski oraz Hanna Jakubowska. Męski (Dubrawski, Antoni Cisek i Maksymilian Dobosz) oraz kobiecy zespół (Jakubowska, Zuzanna Gradoń i Aleksandra Kazubska) zajęły miejsca drugie.



W rywalizacji U-17, Antoni Cisek zajął piąte miejsce. W drużynie legioniści: Cisek, Szymon Pawlak oraz Dominik Radomyski zdobyli srebrny medal.

Wyniki legionistów:
U-19: 1. Franciszek Dubrawski, 5. Antoni Cisek, 9. Maksymilian Dobosz, 19. Szymon Pawlak, 29. Kajetan Szpryngiel, 30. Dominik Radomyski
U-19 drużynowo: 2. Polska (Franciszek Dubrawski, Antoni Cisek, Maksymilian Dobosz)
U-19: 1. Hanna Jakubowska, 8. Zuzanna Gradoń, 9. Aleksandra Kazubska, 15. Maja Szondelmajer
U-19 drużyna kobiet: 2. Polska (Hanna Jakubowska, Zuzanna Gradoń, Aleksandra Kazubska)
U-19 Mix: 4. Aleksandra Kazubska, Maksymilian Dobosz
U-17: 5. Antoni Cisek, 8. Dominik Radomyski, 9. Szymon Pawlak, 25. Kajetan Szpryngiel
U-17 drużynowo: 2. Polska (Antoni Cisek, Dominik Radomyski, Szymon Pawlak)
U-17 Mix: 4. Maja Gradoń, Anotni Cisek, 6. Wiktoria Samokhina, Szymon Pawlak, 13. Hanna Poduszyńska, Kajetan Szpryngiel, 17. Kamila Jakubowska, Szymon Kowiecznikow, 19. Kornelia Dudziak, Dominik Radomyski


Hanna Jakubowska
fot. pentathlon.org.pl

Hanna Jakubowska,Aleksandra Kazubska
fot. pentathlon.org.pl

Hanna Jakubowska
fot. pentathlon.org.pl
Hanna Jakubowska
fot. pentathlon.org.pl
Hanna Jakubowska
fot. pentathlon.org.pl


Antoni Cisek
fot. pentathlon.org.pl
Antoni Cisek
fot. pentathlon.org.pl
Antoni Cisek
fot. pentathlon.org.pl
Dubrawski,Cisek,Dobosz
fot. pentathlon.org.pl


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.