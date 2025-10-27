Squash

Legioniści na podium turnieju w Kownie

Poniedziałek, 27 października 2025 r. 14:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Kownie odbył się międzynarodowy turniej squasha Lithuania Junior Open z liczną grupą zawodników Legii. W najwyższej kategorii wiekowej legioniści zajęli całe podium: zwyciężył Jan Samborski, drugi był Paweł Mienkus, a trzeci Mateusz Lohmann. Miejsce czwarte zajął z kolei Gleb Senatov.

W kat. U-13 zwyciężył Maciej Zagórski, trzeci był Cyprian Cienciała. W kat. U-17 drugie miejsce zajął Szymon Cienciała.





<b>Wyniki legionistów:</b>

U-13:

Maciej Zagórski - Cyprian Cienciała 3-0 (11-4, 11-2, 11-7)

Maciej Zagórski - Adomas Vasiliauskas 3-0 (11-6, 11-1, 11-0)

Maciej Zagórski - Timofei Senatov (Polska) 3-0 (11-1, 11-2, 11-3)

Maciej Zagórski - Juozas Surdokas 3-0 (11-1, 11-1, 11-4)



Cyprian Cienciała - Juozas Surdokas 3-0 (11-8, 13-11, 11-6)

Cyprian Cienciała - Maciej Zagórski 0-3 (4-11, 2-11, 7-11)

Cyprian Cienciała - Adomas Vasiliauskas 2-3 (5-11, 11-3, 11-4, 12-14, 9-11)

Cyprian Cienciała - Timofei Senatov 3-1 (11-9, 9-11, 11-2, 11-3)



Timofei Senatov - Adomas Vasiliauskas 0-3 (9-11, 7-11, 4-11)

Timofei Senatov - Juozas Surdokas 2-3 (12-14, 6-11, 11-6, 11-9, 5-11)

Timofei Senatov - Maciej Zagórski 0-3 (1-11, 2-11, 3-11)

Timofei Senatov - Cyprian Cienciała 1-3 (9-11, 11-9, 2-11, 3-11)



U-17:

Szymon Cienciała - Benas Jennings (Anglia) 3-0 (11-3, 11-0, 11-5)

Szymon Cienciała - Renars Strods (Łotwa) 3-2 (9-11, 11-8, 12-10, 9-11, 13-11)

Szymon Cienciała - Vilius Rimkevicius (Litwa) 3-0 (11-4, 11-9, 11-1)

Szymon Cienciała - David Lee (Niemcy) 1-3 (11-9, 2-11, 3-11, 10-12)



U-19:

Gleb Senatov - Mateusz Lohmann 0-3 (3-11, 3-11, 9-11)

Gleb Senatov - Simas Skorupskas (Litwa) 3-0 (11-4, 11-7, 11-8)

Gleb Senatov - Jan Samborski 0-3 (6-11, 1-11, 2-11)

Gleb Senatov - Paweł Mienkus 0-3 (5-11, 8-11, 9-11)



Paweł Mienkus - Simas Skorupsas (Litwa) 3-0 (11-4, 11-7, 11-6)

Paweł Mienkus - Jan Samborski 0-3 (5-11, 5-11, 5-11)

Paweł Mienkus - Gleb Senatov 3-0 (11-5, 11-8, 11-9)

Paweł Mienkus - Mateusz Lohmann 3-0 (11-4, 11-7, 11-9)



Mateusz Lohmann - Gleb Senatov 3-0 (11-3, 11-3, 11-9)

Mateusz Lohmann - Simas Skorupskas (Litwa) 3-0 (11-4, 11-7, 11-4)

Mateusz Lohmann - Jan Samborski 3-0 (11-7, 11-8, 11-8)

Mateusz Lohmann - Paweł Mienkus 0-3 (4-11, 7-11, 9-11)



Jan Samborski - Paweł Mienkus 3-0 (11-5, 11-5, 11-5)

Jan Samborski - Gleb Senatov 3-0 (11-6, 11-1, 11-2)

Jan Samborski - Mateusz Lohmann 3-0 (11-7, 11-8, 11-8)

Jan Samborski - Simas Skorupsas (Litwa) 3-0 (11-2, 11-4, 11-4)









