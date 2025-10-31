Iordanescu: Poprosiłem o spotkanie z zarządem. Pewne rzeczy muszą się zmienić

Już poprosiłem o spotkanie z zarządem – dziś wieczorem albo jutro rano. Jeżeli pewne sprawy się nie zmienią, będziemy dalej cierpieć, a tego nie chcę. W najbliższych godzinach musimy przedyskutować kilka kwestii i podjąć decyzje. Pewne rzeczy po prostu muszą się zmienić - powiedział trener Legii, Edward Iordanescu.

Mrok - 8 minut temu, *.play.pl Dobrze Iordanescu, teraz wreszcie ten leń patentowany, minimalista prezes od gównotransferów ze śmietnika będzie miał ciśnienie na mistrzostwo Polski. Jak będziesz tam w gabinecie to powiedz tym gamoniom, że jak nie będzie MP to ich też nie będzie w Legii. odpowiedz

emo - 9 minut temu, *.comcast.net Urbanski sie wyroznial, to w nagrode musial zejsc z boiska. Faja chamowal Nsame, a ten Urbanskiego. Widac, kazdy ma swojego kozla ofiarnego. odpowiedz

Ronaldo - 12 minut temu, *.myvzw.com Nigdy już o tobie patałachu nie usłyszy ani tu ani nigdzie indziej. Wyp…aj odpowiedz

L - 15 minut temu, *.play.pl Zgadzam się. Np trener. Typ wystawia na 120 minut(!!!) Krasniqiego i Chodyne, zmienia w 60 minucie najlepszego na boisku, w dogrywce zmienia kolejnego najlepszego na murawie Stojanovica, ktory jaki jedyny gral do przodu i to do srodka a nie na pałę po linii i jeszcze chce cos zmieniac z zarządem. Buahahahahaha.



Piątkowski wyglada dramatycznie, a tak swietnie zaczal. Szymanski tez zjazd. Czyja to wina? Zarządu?! Mamy setke za setką, typ wybija pilke na oslep i tym wjezdzaja nam do bramki a typ chce z zarzadem rozmawiac. Chyba tylko o swojej dymisji.



Fakt faktm, ze niezla mu ekipe zmontowali w ataku z Rajovicem i Colakiem, ktory najlepsze lata ma za sobą, ale przeciez on te transfery klepnął. Niesamowite asy do ataku tu przychodza od kilku lat... odpowiedz

DanieLo - 17 minut temu, *.myvzw.com Wtf. Co to za burdel i kibel gowna. Co ten Pan opowiada? Bzdury i zero sensu odpowiedz

Egon - 17 minut temu, *.waw.pl Pewne rzeczy muszą się zmienić, to pewne.

Zacząć można od trenera, a potem poszukać napastnika z prawdziwego zdarzenia i skrzydłowych, bo tego w Legii najbardziej obecnie brakuje.

Możliwe jest też to, że ich mamy, tylko u Iordanescu nie sa w stanie się rozwinąć, ale może być też tak, że ich jednak nie mamy na odpowiednim poziomie.



Jeżeli prawdą jest, że to Bobic stoi za sprowadzeniem za 3 miliony euro Rajovica i Weisshaupta, którego ewentualne wykupienie, to też 3 miliony euro, to należy się zacząć uważnie przygladać także działalności Bobica w Legii.

Ostatnio w jakimś wywiadzie rozprawiał, jaki to jest zadowolony z tego, co udało mu się w Legii zrobić, więc chętnie bym się dowiedział, co konkretnie udało mu sie zdziałać, bo jakoś ciężko to dostrzec. odpowiedz

R - 18 minut temu, *.orange.pl Jak ciebie nie było były skrzydła które dobrze działały, ba bramki że skrzydeł padały . PP i LKE dzięki nim były a ty je pajacu rozj. Spier z tego klubu. odpowiedz

wtf - 20 minut temu, *.play.pl Tak,z pewnością wszystkie transfery były wbrew Rumunescu,zwłaszcza super skrzydłowy Krasniqi którego wcześniej w Transylwanii podziwiał😡Won partaczu razem z moczymordą z Konwiktorskiej. odpowiedz

S(L)AWEK - 23 minuty temu, *.101.140 To się nie dzieje naprawdę? 😡 odpowiedz

D0šć!!!!dziaadowstwa! - 27 minut temu, *.02.net Wychodzi na to ze gang Astiza cały czas mâci w Legii odpowiedz

Mar - 27 minut temu, *.play.pl Przecież to bełkot jest. A o czym rozmawiali dwa tygodnie temu odpowiedz

PODOBNE BICIE PIANY I Z KLUBU I Z TRYBUN NIESTETY - 29 minut temu, *.play-internet.pl GENIALNYM RUCHEM BYŁO ZAKOŃCZENIE PROTESTU ZAPOWIADANEGO ZA JEDEN Z NAJMOCNIEJSZYCH W HISTORII KLUBU OD PONAD ROKU , A ZAKOŃCZONY SZYBCIEJ NIŻ PRZYGODA LEGII W OBECNEJ EDYCJI PUCHARU POLSKI odpowiedz

L - 14 minut temu, *.play.pl @PODOBNE BICIE PIANY I Z KLUBU I Z TRYBUN NIESTETY: no, no, jak bedzie protest to zaczna grac, wiadomo XD odpowiedz

kibic LEGII od 50 lat - 32 minuty temu, *.tpnet.pl wypad z LEGII kozy paść odpowiedz

R. - 36 minut temu, *.110.130 Mam dość, czas na zmiany. odpowiedz

