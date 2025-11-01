Wasze noty
Oceny legionistów za mecz z Pogonią
Woytek, źródło: Legionisci.com
Najwyższą notę za mecz z Pogonią przyznaliście Kacprowi Urbańskiemu. Występ pomocnika oceniliście na 3,6 w skali 1-6 i była to jedyna pozytywna ocena. Z kolei najgorszą notę uzyskał MIleta Rajović - 1,4. W sumie oceniało 926 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,2.
Urbański - 3,6
Piątkowski - 2,8
Elitim - 2,7
Kobylak - 2,6
Kapuadi - 2,3
Wszołek - 2,3
Ruben Vinagre - 2,2
Reca - 2,1
Stojanović - 2,1
Szymański - 2,1
Claude Goncalves - 2,0
Biczachczjan - 1,9
Čolak - 1,8
Chodyna - 1,7
Krasniqi - 1,5
Rajović - 1,4
