Młodzież

UYL: ACF Fiorentina 3-2 Legia Warszawa. Awans Legii!

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W rewanżowym meczu drugiej rundy ścieżki mistrzowskiej Ligi Młodzieżowej UEFA Legia Warszawa U-19 przegrała na wyjeździe z AFC Fiorentina 2-3. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. W dwumeczu legioniści wygrali jednak z włoskim zespołem 6-4 i to oni awansowali do dalszych rozgrywek. W kolejnej rundzie Legia zagra z PAOK-iem Saloniki lub Akureyri z Islandii. 



Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 listopada na wyjeździe, natomiast rewanż 10 grudnia w LTC. 


 


UYL: ACF Fiorentina 3-2 (2-1) Legia Warszawa

0-1 - 12' Samuel Kovacik

1-1 - 15' Niccolo Trapani

2-1 - 32' Carlo Evangelista

2-2 - 77' Stefano Maiorana (sam.)

3-2 - 84' Stefano Maiorana


Fiorentina: 1. Brando Dolfi, 19. Niccolo Trapani (82' 72. Edoardo Sturli), 6. Niccolo Turnone (82' 34. Christian Melai), 23. Eman Kospo, 33. Carlo Evangelista, 21. Gianmarco Angiolini (62' 80. Davide Atzeni), 4. Piergiorgio Bonanno (70' 11. Stefano Maiorana), 16. Bala Keita, 14. Mevale Kone (62' 28. Brando Mazzeo), 9. Riccardo Braschi, 7. Gabriele Bertolini


Legia: 1. Jan Bienduga, 21. Szymon Chojecki (59' 7. Daniel Foks), 28. Jan Leszczyński, 5. Mateusz Lauryn, 2. Karol Kosiorek, 17. Pascal Mozie, 4. Maciej Ruszkiewicz (68' 18. Filip Przybyłko), 11. Erik Mikanowicz, 8. Cyprian Pchełka (90+5' 16. Aleksander Wyganowski), 9. Przemysław Mizera, 20. Samuel Kovacik (59' 19. Szymon Piasta)


żółte kartki: Braschi, Maiorana, Bertolini - Leszczyński, Bienduga

czerwone kartki: Dolfi (w 90+2 min.) - Leszczyński (w 71. min. za 2 żółte)




