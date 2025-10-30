U-20: Powołanie dla Urbańskiego
Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20 Miłosz Stępiński ogłosił listę zawodników powołanych na mecz w ramach Elite League z Czechami (14 listopada, godz. 13:30). W kadrze znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa, Wojciech Urbański.
Kadra:
Marcel Zajusch (1.FC Magdeburg, Niemcy), Eryk Grzywacz (1.FC Nürnberg VfL, Niemcy), Patryk Olejnik (Chojniczanka Chojnice), Szymon Bartlewicz (Chrobry Głogów), Kacper Nowakowski (Chrobry Głogów), Kamil Głogowski (GKS Tychy), Marcel Kalemba (GKS Tychy), Wojciech Urbański (Legia Warszawa), Paskal Meyer (Motor Lublin), Karol Borys (NK Maribor, Słowenia), Jakub Lewicki (Piast Gliwice), Krzysztof Kolanko (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Axel Holewiński (Polonia Bytom), Oliwier Kwiatkowski (Polonia Bytom), Kacper Przybyłko (Puszcza Niepołomice), Kacper Śmiglewski (Puszcza Niepołomice), Nikodem Leśniak-Paduch (Ruch Chorzów), Szymon Kądziołka (Stal Rzeszów), Antoni Mikułko (Wieczysta Kraków), Jakub Krzyżanowski (Wisła Kraków), Maciej Kuziemka (Wisła Kraków), Daniel Bąk (Znicz Pruszków)
