fot. Maciek Gronau
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

U-17: Powołania dla legionistów

źródło: 90minut.pl

Trzech zawodników Legii Warszawa otrzymało powołania na konsultację szkoleniową reprezentacji Polski U-17, która odbędzie się w Siedlcach w dniach 10-13 listopada. W kadrze znaleźli się: Bartosz Jukowski, Fabian Mazur i Szymon Piasta.



 

Kadra:

Gal Peled (HFC ADO Den Haag, Holandia), Daniel Nneji (Brighton & Hove Albion FC, Anglia), Kajetan Feliks (Cracovia), Aiden Yeguo (Liverpool FC, Anglia), Kuba Wilk (Górnik Łęczna), Wiktor Kania (Górnik Zabrze), Krystian Tymoszczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Piotrowski (Korona Kielce), Igor Owczarek (Lech Poznań), Tymon Ziarkowski (Lechia Zielona Góra), Bartosz Jukowski (Legia Warszawa), Fabian Mazur (Legia Warszawa), Szymon Piasta (Legia Warszawa), Fabian Olejniczak (ŁKS Łódź), Sebastian Sopel (ŁKS Łódź), Natan Ława (Pogoń Szczecin), Sebastian Rojek (Pogoń Szczecin), Tymon Czyż (SC Young Fellows Juventus, Szwajcaria), Antoni Perduta (Stal Rzeszów), Patryk Bojek (Śląsk Wrocław), Tomasz Pytlak (Śląsk Wrocław), Bartosz Bondziul (Zagłębie Lubin), Adam Susiak (Zagłębie Lubin), Franciszek Gadomski (Widzew Łódź), Piotr Bartnicki (Znicz Pruszków).




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.