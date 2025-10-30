U-17: Powołania dla legionistów
Trzech zawodników Legii Warszawa otrzymało powołania na konsultację szkoleniową reprezentacji Polski U-17, która odbędzie się w Siedlcach w dniach 10-13 listopada. W kadrze znaleźli się: Bartosz Jukowski, Fabian Mazur i Szymon Piasta.
Kadra:
Gal Peled (HFC ADO Den Haag, Holandia), Daniel Nneji (Brighton & Hove Albion FC, Anglia), Kajetan Feliks (Cracovia), Aiden Yeguo (Liverpool FC, Anglia), Kuba Wilk (Górnik Łęczna), Wiktor Kania (Górnik Zabrze), Krystian Tymoszczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Piotrowski (Korona Kielce), Igor Owczarek (Lech Poznań), Tymon Ziarkowski (Lechia Zielona Góra), Bartosz Jukowski (Legia Warszawa), Fabian Mazur (Legia Warszawa), Szymon Piasta (Legia Warszawa), Fabian Olejniczak (ŁKS Łódź), Sebastian Sopel (ŁKS Łódź), Natan Ława (Pogoń Szczecin), Sebastian Rojek (Pogoń Szczecin), Tymon Czyż (SC Young Fellows Juventus, Szwajcaria), Antoni Perduta (Stal Rzeszów), Patryk Bojek (Śląsk Wrocław), Tomasz Pytlak (Śląsk Wrocław), Bartosz Bondziul (Zagłębie Lubin), Adam Susiak (Zagłębie Lubin), Franciszek Gadomski (Widzew Łódź), Piotr Bartnicki (Znicz Pruszków).
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom