Reprezentacja

U-19: Powołania dla legionistów

źródło: 90minut.pl

Ogłoszono powołania na turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy do lat 19, który odbędzie się we Włoszech. W ramach turnieju "biało-czerwoni" zagrają z Bośnią i Hercegowiną (12 listopada, 11:00, Katania), Mołdawią (15 listopada, 11:00, Acireale) oraz Włochami (18 listopada, 15:00, Katania). Powołanie otrzymał Jan Leszczyński oraz wypożyczeni do innych klubów Mateusz Szczepaniak, Jakub Adkonis i Jakub Zbróg. 



 

Kadra:

Fabian Bzdyl (MŠK Žilina, Słowacja), Michael Izunwanne (FC Basel, Szwajcaria), Dominik Sarapata (FC København, Dania), Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok), Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Jan Leszczyński (Legia Warszawa), Kornel Miściur (Liverpool FC, Anglia), Mateusz Książek (ŁKS Łódź), Bright Ede (Motor Lublin), Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Jakub Adkonis (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce), Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin), Maciej Wojciechowski (Pogoń Szczecin), Michał Perchel (Puszcza Niepołomice), Mateusz Jeleń (Sandecja Nowy Sącz), Daniel Ciesielski (Sporting Clube de Portugal (Lizbona), Portugalia), Michał Synoś (Stal Rzeszów), Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie Lubin), Kamil Nowogoński (Zagłębie Lubin)




