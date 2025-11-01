fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Debiut nowych flag na kijach

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na czwartkowym meczu Legii z Pogonią w Pucharze Polski, na Żylecie zadebiutowały cztery dwustronne flagi na kijach.



Nowe płótna mają wymiary 3x3, a przedstawiają: motyw z flagi OFMC, hasło "Legia, do końca" (ze starą, skórzaną piłką), buldoga wraz z herbem Legii oraz "Legia" pisane gotykiem, wraz z hasłem "Styl życia".


Legia Warszawa - Pogoń Szczecin flaga OFMC
fot. Woytek / Legionisci.com

 


Legia Warszawa - Pogoń Szczecin flaga na kiju machajka
fot. Woytek / Legionisci.com

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin flaga na kiju machajka

fot. Woytek / Legionisci.com





tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.