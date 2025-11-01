Debiut nowych flag na kijach
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Na czwartkowym meczu Legii z Pogonią w Pucharze Polski, na Żylecie zadebiutowały cztery dwustronne flagi na kijach.
Nowe płótna mają wymiary 3x3, a przedstawiają: motyw z flagi OFMC, hasło "Legia, do końca" (ze starą, skórzaną piłką), buldoga wraz z herbem Legii oraz "Legia" pisane gotykiem, wraz z hasłem "Styl życia".
