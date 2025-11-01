Pascal Mozie, Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com
Reprezentacja

U-18: Powołania dla 5 legionistów

źródło: 90minut.pl

PZPN ogłosił listę zawodników powołanych do reprezentacji Polski U-18 na towarzyski turniej w Hiszpanii. "Biało-czerwoni" zmierzą się z Norwegią (13 listopada) i Danią (16 listopada). Powołania otrzymało 5 zawodników Legii Warszawa: Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Filip Przybyłko, Daniel Foks i Maciej Ruszkiewicz.



 

Kadra:

Justin Hoy (BV Borussia 1909 (Dortmund), Niemcy), Filip Skorb (Celtic FC, Szkocja), Hubert Charuży (FC Porto, Portugalia), Jakub Falkiewicz (Lech Poznań), Eryk Śledziński (Lech Poznań), Sammy Dudek (Lech Poznań), Tymoteusz Gmur (Lech Poznań), Wojciech Szymczak (Lech Poznań), Mateusz Lauryn (Legia Warszawa), Pascal Mozie (Legia Warszawa), Filip Przybyłko (Legia Warszawa), Daniel Foks (Legia Warszawa), Maciej Ruszkiewicz (Legia Warszawa), Jakub Zawadzki (Pogoń Szczecin), Antoni Burkiewicz (Polonia Bytom), Mateusz Cegliński (Śląsk Wrocław), Krystian Rostek (Śląsk Wrocław), Jakub Zieliński (VfL Wolfsburg, Niemcy).




