Jaka jedenastka na mecz z Widzewem?

Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu przeciwko Widzewowi Legię poprowadzi Inaki Astiz. Czy jeden z dotychczasowych asystentów Edwarda Iordanescu a zarazem wieloletni piłkarz i pracownik Legii zaproponuje jakieś nowe rozwiązania? Jaka jedenastka wybiegnie w Łodzi? Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz.



  SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2025


Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji 11.legionisci.com, która pozwala Wam na poustawianie składu w prosty sposób zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nim ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz poniżej w komentarzach!


Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub "ręcznie" poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie. Po zapisaniu pojawi się link, który wystarczy skopiować i wkleić do komentarza pod jakimkolwiek newsem na legionisci.com - to automatycznie spowoduje wyświetlenie się grafiki.


Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne ustalenie składu. Co więcej, dzięki aplikacji 11.legionisci.com możesz być pewny, że Twoja jedenastka będzie dopasowana do najnowszych informacji na temat drużyny i sytuacji kadrowej oraz numerów, z którymi występują gracze.




Komentarze (7)

spejson - 17 minut temu, *.orange.pl

Koneser polskiej piłki klubowej - 23 minuty temu, *.plus.pl

Dowolna, bo i tak przeje..ą, ta ekipa zaraz zacznie tracić gole na konferencjach prasowych

RM - 41 minut temu, *.150.15

L - 42 minuty temu, *.play.pl

Na skrzydłach taki dramat, że chyba trzeba przejść na wahadła. Innej opcji nie widzę:

Inaki Astiz - 1 godzinę temu, *.orange.pl

L - 45 minut temu, *.play.pl

@Inaki Astiz: Zewlakow jest kontuzjowany. Niezle sledzisz swoj klub, kibicu.

Inaki Astiz - 27 minut temu, *.orange.pl

@L: Żewłakow jest odpowiedzialny za brak odpowiedniego zawodnika na pozycję nr 9, dlatego zagra w koszulce syna.

