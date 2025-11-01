Jaka jedenastka na mecz z Widzewem?

Sobota, 1 listopada 2025 r. 14:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu przeciwko Widzewowi Legię poprowadzi Inaki Astiz. Czy jeden z dotychczasowych asystentów Edwarda Iordanescu a zarazem wieloletni piłkarz i pracownik Legii zaproponuje jakieś nowe rozwiązania? Jaka jedenastka wybiegnie w Łodzi? Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz.

‌‌ SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2025





