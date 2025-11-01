REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Młodzież: mecze weekendowe

redakcja, źródło: Legionisci.com

Z uwagi na świąteczny charekter weekendu, prawie wszystkie mecze odbył się w środku tygodnia, za wyjątkiem pojedynków juniorów młodszych. Na niedzielę zaplanowano mecz LSS U17 z Orłem Unin, tymczasem w piątek rozegrano mecz na szczycie CLJ U17 z wiceliderem - Widzewem. Goście długo ambitnie walczyli ale po utracie trzeciego gola  w 41' ich wola walki nieco podupadła, a ostatecznie Legia wygrała aż 8-0, umacniając się na prowadzeniu w tabeli.



Aż 4 gole padły po doskonale wykonanych (przez L{Pyłypczuka i Leśniaka) rzutach wolnych. Warto dodać, że najskuteczniejszy gracz Legii U17, Daniił Pyłypczuk, ma już na koncie aż 18 trafień i z 10 oczkami przewagi nad kolejnym zawodnikiem prowadzi w tabeli strzelców całej grupy wschodniej CLJ.


CLJ U17 (2009 i mł.): Legia Warszawa 8-0 (3-0) Widzew Łódź '09

Gole:

1-0 3 min. Daniił Pyłypczuk (z rzutu wolnego)

2-0 31 min. Daniił Pyłypczuk  (rzut karny po faulu na Tymoteuszu Leśniaku)

3-0 41 min. Tymoteusz Leśniak  (z rzutu wolnego)

4-0 52 min. Franciszek Stępniewski (as. Igor Brzeziński)

5-0 62 min. Tymoteusz Leśniak  (z rzutu wolnego)

6-0 72 min. Daniił Pyłypczuk  (z rzutu wolnego)

7-0 82 min. Wiktor Zugaj  (as. Marcel Laszczyk)

8-0 85 min. Xavier Dąbkowski (as. Jan Rodak)


Strzały (celne)[20-90']: Legia 16 (10) - Widzew 9(3)


Legia: Denys Stoliarenko - Bartosz Jukowski, Oskar Putrzyński [10], Bartosz Korżyński - Igor Brzeziński [10](76' Jan Rodak), Marcel Laszczyk [10](84' Marek Suchodół [11]), Xavier Dąbkowski [10], Tymoteusz Leśniak [10](66' Wiktor Zugaj) - Franciszek Stępniewski [10](79' Jarosław Kuc [10]), Daniił Pyłypczuk (79' Dawid Mastalski), Vu Hoang Nguyen

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.