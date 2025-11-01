Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 1 listopada 2025 r. 10:22 redakcja, źródło: Legionisci.com

Z uwagi na świąteczny charekter weekendu, prawie wszystkie mecze odbył się w środku tygodnia, za wyjątkiem pojedynków juniorów młodszych. Na niedzielę zaplanowano mecz LSS U17 z Orłem Unin, tymczasem w piątek rozegrano mecz na szczycie CLJ U17 z wiceliderem - Widzewem. Goście długo ambitnie walczyli ale po utracie trzeciego gola w 41' ich wola walki nieco podupadła, a ostatecznie Legia wygrała aż 8-0, umacniając się na prowadzeniu w tabeli.

Aż 4 gole padły po doskonale wykonanych (przez L{Pyłypczuka i Leśniaka) rzutach wolnych. Warto dodać, że najskuteczniejszy gracz Legii U17, Daniił Pyłypczuk, ma już na koncie aż 18 trafień i z 10 oczkami przewagi nad kolejnym zawodnikiem prowadzi w tabeli strzelców całej grupy wschodniej CLJ.





CLJ U17 (2009 i mł.): Legia Warszawa 8-0 (3-0) Widzew Łódź '09

Gole:

1-0 3 min. Daniił Pyłypczuk (z rzutu wolnego)

2-0 31 min. Daniił Pyłypczuk (rzut karny po faulu na Tymoteuszu Leśniaku)

3-0 41 min. Tymoteusz Leśniak (z rzutu wolnego)

4-0 52 min. Franciszek Stępniewski (as. Igor Brzeziński)

5-0 62 min. Tymoteusz Leśniak (z rzutu wolnego)

6-0 72 min. Daniił Pyłypczuk (z rzutu wolnego)

7-0 82 min. Wiktor Zugaj (as. Marcel Laszczyk)

8-0 85 min. Xavier Dąbkowski (as. Jan Rodak)





Strzały (celne)[20-90']: Legia 16 (10) - Widzew 9(3)





Legia: Denys Stoliarenko - Bartosz Jukowski, Oskar Putrzyński [10], Bartosz Korżyński - Igor Brzeziński [10](76' Jan Rodak), Marcel Laszczyk [10](84' Marek Suchodół [11]), Xavier Dąbkowski [10], Tymoteusz Leśniak [10](66' Wiktor Zugaj) - Franciszek Stępniewski [10](79' Jarosław Kuc [10]), Daniił Pyłypczuk (79' Dawid Mastalski), Vu Hoang Nguyen

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył



