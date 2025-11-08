Wataha Zielona Góra 40-34 Legia Warszawa
W meczu 7. kolejki 1. ligi rugby Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Watahą Zielona Góra 34-40. Do przerwy legioniści wygrywali 17-12. Było to ostatnie spotkanie w rundzie jesiennej.
Kolejny mecz Legia rozegra pod koniec marca przyszłego roku z RKS Skra Warszawa.
Wataha Zielona Góra 40-34 (12-17) Legia Warszawa
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Krzysztof Książek, 4. Demetrio Piyuka, 5. Maciej Żarnowski, 6. Maciej Kalata, 7. Dawid Poznański, 8. Oskar Zawadzki, 9. Vincent Clements, 10. Daniel Żołkowski, 11. Igor Sobiesiak, 12. Kornel Szeląg, 13. Simoni Mikaberidze, 14. Aliaksiej Bakłażec, 15. Hubert Stelmaszyński
rezerwa: 16. Bartosz Bardziński, 17. Robert Sobiesiak, 18. Marcin Stachowski, 19. Yassine Hemissi, 20. Adrian Rudnik, 21. Daniel Gajda, 22. Michał Muzalski
